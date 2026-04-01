Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
02 April 2026, 02.44 WIB

Air Masuk Knalpot Motor, Apakah Berbahaya? Ini Dampaknya ke Mesin

Ilustrasi banjir Jakarta - Image

JawaPos.com - Banyak pemilik motor khawatir saat kendaraannya kehujanan deras atau sempat melewati genangan air. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: apakah air yang masuk ke knalpot motor berbahaya?

Jawabannya, tidak selalu. Dalam kondisi normal, air yang masuk ke ujung knalpot biasanya tidak langsung menimbulkan masalah serius. Saat mesin dinyalakan, sisa air dalam jumlah kecil umumnya akan terdorong keluar bersama gas buang.

Namun, kondisinya bisa berbeda jika motor terendam banjir, dibiarkan terlalu lama setelah kehujanan, atau mesin mati saat knalpot masih terisi air. Dalam situasi seperti itu, risiko gangguan pada mesin menjadi jauh lebih besar.

Kapan Air di Knalpot Jadi Masalah?
Air yang hanya masuk sedikit ke bagian ujung knalpot biasanya masih aman. Tapi jika volume air cukup banyak, air bisa terdorong lebih jauh ke dalam sistem pembuangan dan mulai memengaruhi performa mesin.

Risiko meningkat jika: motor terendam banjir, motor diparkir lama setelah kehujanan ekstrem, mesin mati saat knalpot terisi air, air ikut masuk ke sistem intake atau ruang bakar.

Jika sudah sampai ke titik ini, masalahnya tidak lagi sekadar knalpot basah. Masalah paling serius terjadi jika air berhasil masuk ke ruang bakar. Jika itu terjadi, mesin bisa mengalami beberapa gejala seperti: susah dihidupkan, starter terasa berat, putaran mesin tidak stabil
mesin terasa pincang, suara knalpot berubah, asap putih keluar lebih banyak dari biasanya.

Dalam kasus yang lebih parah, motor bisa mengalami water hammer. Apa itu water hammer? Water hammer adalah kondisi saat air masuk ke ruang kompresi mesin. Karena air tidak bisa dikompresi seperti udara dan bahan bakar, pergerakan piston bisa terganggu dan berpotensi menimbulkan kerusakan serius pada komponen mesin.

Jangan Anggap Sepele
Masalah air di knalpot memang terdengar sepele, tapi dalam kondisi tertentu bisa berujung ke kerusakan mesin yang mahal. Karena itu, setelah motor terkena hujan ekstrem atau banjir, jangan hanya fokus pada bodi luar. Sistem pembuangan, filter udara, dan kondisi mesin juga wajib dicek.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
11 Penyebab Knalpot Motor Nembak Saat Digas, Waspada tapi Jangan Panik - Image
Otomotif

11 Penyebab Knalpot Motor Nembak Saat Digas, Waspada tapi Jangan Panik

26 Maret 2026, 17.22 WIB

Knalpot Motor Sering Nembak Saat Lepas Gas? Ini 7 Penyebab yang Sering Diabaikan - Image
Otomotif

Knalpot Motor Sering Nembak Saat Lepas Gas? Ini 7 Penyebab yang Sering Diabaikan

17 Februari 2026, 23.22 WIB

Knalpot Motor Berkarat? Ini 7 Cara Paling Mudah Menghilangkannya Tanpa Buru-Buru ke Bengkel - Image
Otomotif

Knalpot Motor Berkarat? Ini 7 Cara Paling Mudah Menghilangkannya Tanpa Buru-Buru ke Bengkel

13 Januari 2026, 05.48 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore