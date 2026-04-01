Air Masuk Knalpot Motor, Apakah Berbahaya? Ini Dampaknya ke Mesin

JawaPos.com - Banyak pemilik motor khawatir saat kendaraannya kehujanan deras atau sempat melewati genangan air. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: apakah air yang masuk ke knalpot motor berbahaya?

Jawabannya, tidak selalu. Dalam kondisi normal, air yang masuk ke ujung knalpot biasanya tidak langsung menimbulkan masalah serius. Saat mesin dinyalakan, sisa air dalam jumlah kecil umumnya akan terdorong keluar bersama gas buang.

Namun, kondisinya bisa berbeda jika motor terendam banjir, dibiarkan terlalu lama setelah kehujanan, atau mesin mati saat knalpot masih terisi air. Dalam situasi seperti itu, risiko gangguan pada mesin menjadi jauh lebih besar.

Kapan Air di Knalpot Jadi Masalah?

Air yang hanya masuk sedikit ke bagian ujung knalpot biasanya masih aman. Tapi jika volume air cukup banyak, air bisa terdorong lebih jauh ke dalam sistem pembuangan dan mulai memengaruhi performa mesin.

Risiko meningkat jika: motor terendam banjir, motor diparkir lama setelah kehujanan ekstrem, mesin mati saat knalpot terisi air, air ikut masuk ke sistem intake atau ruang bakar.

Jika sudah sampai ke titik ini, masalahnya tidak lagi sekadar knalpot basah. Masalah paling serius terjadi jika air berhasil masuk ke ruang bakar. Jika itu terjadi, mesin bisa mengalami beberapa gejala seperti: susah dihidupkan, starter terasa berat, putaran mesin tidak stabil

mesin terasa pincang, suara knalpot berubah, asap putih keluar lebih banyak dari biasanya.

Dalam kasus yang lebih parah, motor bisa mengalami water hammer. Apa itu water hammer? Water hammer adalah kondisi saat air masuk ke ruang kompresi mesin. Karena air tidak bisa dikompresi seperti udara dan bahan bakar, pergerakan piston bisa terganggu dan berpotensi menimbulkan kerusakan serius pada komponen mesin.