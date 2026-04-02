Honda Jazz 2026 Tampil Total, Desain Baru Ikan Koi Jadi Naga Bikin Heboh

JawaPos.com - Honda Jazz 2026 atau Honda Jazz MY26 tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Bukan hanya sekadar facelift atau ubahan ringan, mobil ini hadir dengan desain artistik yang sangat mencolok: ikan koi yang membentang di bodi dan berubah menjadi naga.

Tampilan unik ini langsung mencuri perhatian karena tidak hanya menawarkan visual yang berani, tetapi juga membawa pesan simbolik yang kuat. Kehadiran Honda Jazz 2026 ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 Honda Jazz.

Honda Jazz 2026 Rayakan 25 Tahun dengan Konsep Unik

Versi spesial Honda Jazz MY26 ini lahir dari kolaborasi antara Honda Auto Italia dan Istituto Europeo di Design (IED). Dalam proyek tersebut, para mahasiswa desain diberi kebebasan penuh untuk menafsirkan ulang identitas Honda Jazz dengan pendekatan yang lebih modern dan emosional.

Tujuannya bukan sekadar membuat tampilan yang beda, tetapi juga menampilkan kembali nilai-nilai utama Honda seperti: inovasi, keselamatan, efisiensi, dan kepedulian terhadap manusia.

Konsep desain yang terpilih dibuat oleh mahasiswa bernama Elisa Vincenzi. Inspirasi utamanya datang dari ikan koi, simbol yang sangat kuat dalam budaya Jepang. Dalam legenda Jepang, ikan koi dikenal sebagai lambang ketekunan, daya juang, keberanian melawan arus.

Konon, koi yang berhasil berenang melawan arus akan berubah menjadi naga, simbol kekuatan dan transformasi. Makna itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain bodi Honda Jazz 2026.

Detail Desain Honda Jazz MY26 Sangat Penuh Makna

Desain mobil ini tidak dibuat asal ramai. Setiap bagian punya elemen visual yang saling terhubung. Beberapa detail yang paling menonjol antara lain ekor ikan koi di bagian belakang, kepala naga di area depan, simbol bantal dan bulu yang menggambarkan kenyamanan, elemen alam dan keberlanjutan.

Aksen api dan petir yang memberi kesan energi dan simbol yang mewakili keselamatan dan perlindungan.

Hasil akhirnya membuat Honda Jazz 2026 tampil seperti karya seni berjalan, tetapi tetap punya benang merah dengan karakter mobil urban yang cerdas dan fungsional.

Kenapa Desain Ini Jadi Pemenang?

Menurut pihak Honda Auto Italia, desain ini dipilih karena mampu menampilkan identitas Honda Jazz dalam bahasa visual yang lebih segar dan relevan dengan generasi sekarang.

Proyek ini dianggap berhasil menggabungkan akar budaya Jepang, desain kontemporer, nilai historis Honda Jazz dan pendekatan masa depan. Dengan kata lain, Honda Jazz MY26 bukan hanya tampil beda, tetapi juga membawa pesan kuat tentang evolusi sebuah model ikonik.