Honda Stylo 160 2026 Dapat Warna Baru, Kini Makin Retro dan Premium

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada Honda Stylo 160 lewat hadirnya sejumlah warna baru. Pembaruan ini membuat skutik bergaya retro modern tersebut tampil makin segar sekaligus memperkuat karakternya sebagai salah satu skutik fashionable premium di pasar Indonesia.

Dengan tampilan baru ini, Honda Stylo 160 2026 semakin menonjolkan perpaduan desain klasik dan fitur modern yang memang menjadi daya tarik utamanya.

Sorotan utama ada pada varian ABS Special yang kini hadir dengan balutan warna Burgundy. Warna ini memberi nuansa yang lebih mewah dan elegan dibanding pilihan sebelumnya.

Tidak hanya sekadar ganti warna, versi spesial ini juga dibekali sejumlah sentuhan pembeda seperti jok two-tone, area step floor berwarna cokelat gelap, emblem Stylo warna copper serta pegangan belakang senada.

Garnish bodi samping dan penutup lampu depan bernuansa black chrome

Kombinasi ini membuat tampilan Honda Stylo 160 terbaru terasa lebih premium dan berkelas.

Pilihan Warna Baru Honda Stylo 160 ABS

Selain warna spesial Burgundy, tipe ABS juga mendapat tambahan warna baru: Royal Blue, Royal Brown.

Dua warna ini melengkapi pilihan yang sudah lebih dulu tersedia, yakni Royal Green . Pada tipe ABS, Honda juga memberi sentuhan ubahan lain seperti suspensi depan warna hitam, pegangan belakang warna hitam

aksen silver pada area lampu depan.

Hasilnya, tampilan Stylo 160 ABS kini terlihat lebih tegas namun tetap mempertahankan nuansa klasik modern.