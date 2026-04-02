Cardo Rilis Interkom Helm Baru untuk Shoei, Bisa Hubungkan 15 Rider

JawaPos.com - Cardo Systems resmi memperkenalkan dua interkom helm motor terbaru yang dirancang khusus untuk helm Shoei generasi ketiga. Dua model yang diluncurkan adalah Packtalk-S sebagai varian unggulan dan Packtalk 4X-S sebagai opsi yang lebih ringkas.

Kedua perangkat ini dirancang agar terintegrasi lebih rapi dengan helm Shoei seri GT-Air 3, Neotec 3, dan J-Cruise 3.

Model utama, Cardo Packtalk-S, dibekali teknologi Dynamic Mesh Communication (DMC) generasi kedua. Sistem ini memungkinkan hingga 15 pengendara saling terhubung dalam satu grup.

Menurut Cardo, proses koneksi antarpengguna juga sangat cepat, yakni kurang dari 5 detik untuk memulai komunikasi grup.

Dari sisi jangkauan, Packtalk-S menawarkan 1,6 km antar unit, hingga 8 km untuk jangkauan grup maksimal. Fitur lainnya juga cukup lengkap, seperti speaker JBL 40 mm, update software Over-The-Air (OTA), sertifikasi tahan air IP67 dan waktu bicara hingga 13 jam. Harga Cardo Packtalk-S dibanderol USD379,95.

Ada Opsi Lebih Ringkas: Packtalk 4X-S

Selain varian flagship, Cardo juga menghadirkan Packtalk 4X-S yang ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan interkom lebih sederhana namun tetap premium.

Model ini bisa menghubungkan hingga 4 pengendara melalui sistem komunikasi Bluetooth premium.

Spesifikasi utamanya meliputi jangkauan antar unit hingga 1,2 km, jangkauan grup maksimal 3,6 km, speaker JBL 40 mm, dukungan OTA update, sertifikasi tahan air IP65.