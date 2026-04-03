Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
03 April 2026, 21.58 WIB

Kenapa Pre-Inspeksi Kendaraan Penting Sebelum Lakukan Perjalanan

Ilustrasi: Proses inspeksi mobil bekas. (RianAlfianto/JawaPos.com).

JawaPos.com - Ini sebuah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan perjalanan Anda. Bagi banyak pengendara, memulai perjalanan sering kali hanya sebatas menyalakan mesin dan langsung melaju.

Padahal, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan namun memiliki dampak besar terhadap keselamatan berkendara, yaitu pre-inspeksi kendaraan.

Pre-inspeksi merupakan pemeriksaan singkat yang dilakukan sebelum kendaraan digunakan. Proses ini biasanya hanya memerlukan waktu sekitar lima menit, tetapi mampu membantu pengendara memastikan bahwa kendaraan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan. Dalam dunia otomotif, kebiasaan ini dianggap sebagai bagian penting dari budaya keselamatan berkendara.

Mencegah Kerusakan Mendadak di Jalan
Salah satu alasan utama mengapa pre-inspeksi kendaraan sangat penting adalah untuk mencegah kerusakan mendadak saat berkendara. Banyak masalah kendaraan sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal jika pengendara melakukan pemeriksaan sederhana sebelum berangkat.

Misalnya, ban yang mulai kempis, cairan radiator yang berkurang, atau lampu yang tidak berfungsi. Masalah kecil seperti ini sering terlihat sepele, namun dapat menjadi penyebab gangguan serius di tengah perjalanan jika tidak segera ditangani.

Dengan melakukan pemeriksaan awal, pengendara dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat, sehingga kerusakan besar dapat dihindari.

Meningkatkan Keselamatan Berkendara
Keselamatan adalah faktor paling penting dalam berkendara. Pre-inspeksi membantu memastikan bahwa komponen vital kendaraan bekerja dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan keamanan.

Berikut adalah 5 menit pre-inspeksi yang perlu dilakukan sebelum berkendara agar perjalanan lebih aman, nyaman, dan bebas masalah.

1. Periksa Kondisi Ban Kendaraan
Ban merupakan komponen vital yang langsung bersentuhan dengan jalan. Oleh karena itu, pemeriksaan ban harus menjadi langkah pertama dalam pre-inspeksi kendaraan.

Hal yang perlu dicek meliputi : tekanan angin ban, kondisi permukaan ban (retak atau aus), kedalaman alur ban dan pastikan tidak ada benda tajam yang menempel misalnya seperti paku.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore