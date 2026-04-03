Kenapa Pre-Inspeksi Kendaraan Penting Sebelum Lakukan Perjalanan

JawaPos.com - Ini sebuah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan perjalanan Anda. Bagi banyak pengendara, memulai perjalanan sering kali hanya sebatas menyalakan mesin dan langsung melaju.

Padahal, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan namun memiliki dampak besar terhadap keselamatan berkendara, yaitu pre-inspeksi kendaraan.

Pre-inspeksi merupakan pemeriksaan singkat yang dilakukan sebelum kendaraan digunakan. Proses ini biasanya hanya memerlukan waktu sekitar lima menit, tetapi mampu membantu pengendara memastikan bahwa kendaraan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan. Dalam dunia otomotif, kebiasaan ini dianggap sebagai bagian penting dari budaya keselamatan berkendara.

Mencegah Kerusakan Mendadak di Jalan

Salah satu alasan utama mengapa pre-inspeksi kendaraan sangat penting adalah untuk mencegah kerusakan mendadak saat berkendara. Banyak masalah kendaraan sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal jika pengendara melakukan pemeriksaan sederhana sebelum berangkat.

Misalnya, ban yang mulai kempis, cairan radiator yang berkurang, atau lampu yang tidak berfungsi. Masalah kecil seperti ini sering terlihat sepele, namun dapat menjadi penyebab gangguan serius di tengah perjalanan jika tidak segera ditangani.

Dengan melakukan pemeriksaan awal, pengendara dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat, sehingga kerusakan besar dapat dihindari.

Meningkatkan Keselamatan Berkendara

Keselamatan adalah faktor paling penting dalam berkendara. Pre-inspeksi membantu memastikan bahwa komponen vital kendaraan bekerja dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan keamanan.

Berikut adalah 5 menit pre-inspeksi yang perlu dilakukan sebelum berkendara agar perjalanan lebih aman, nyaman, dan bebas masalah.

1. Periksa Kondisi Ban Kendaraan

Ban merupakan komponen vital yang langsung bersentuhan dengan jalan. Oleh karena itu, pemeriksaan ban harus menjadi langkah pertama dalam pre-inspeksi kendaraan.