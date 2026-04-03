5 Fakta Tersembunyi Saluran Air di Mobil yang Wajib Kamu Tahu

JawaPos.com - Banyak pemilik mobil fokus pada mesin dan tampilan luar, tapi sering melewatkan satu komponen kecil yang punya dampak besar, yakni saluran air. Bagian ini bekerja diam-diam menjaga kenyamanan dan ketahanan mobil, terutama saat musim hujan dan kondisi lembab.

Tanpa sistem saluran air yang baik, masalah bisa muncul seperti interior basah, bau tidak sedap, dan visibilitas terganggu saat berkendara. Berikut 5 peran krusial fungsi penting saluran air pada eksterior mobil yang dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Melindungi Interior dari Rembesan Air

Fungsi utama saluran air adalah mengarahkan air hujan agar tidak masuk ke kabin. Air yang jatuh di atap dan kaca dialirkan melalui jalur khusus menuju bagian bawah mobil, lewat pilar A dan pilar C.

Jika saluran ini tidak bekerja dengan baik, air bisa menyusup lewat celah pintu atau kaca. Akibatnya, karpet, jok, dan dashboard bagian dalam mobil jadi lembab dan basah. Kondisi ini tidak hanya merusak tampilan, tapi juga bisa memicu jamur dan bau apek sulit dihilangkan.

2. Membantu Sirkulasi Udara Saat Mobil Diam

Saluran air juga berperan menjaga sirkulasi udara di dalam mobil, terutama saat kendaraan diparkir lama dalam kondisi lembab atau hujan. Dengan aliran air lancar dan tidak menggenang, ventilasi di sekitar pintu dan kaca tetap terjaga.

Udara di dalam kabin jadi tidak terasa pengap dan kelembaban ditekan. Mobil tetap nyaman saat digunakan kembali dalam kondisi apapun.

3. Mengurangi Risiko Kaca Berembun