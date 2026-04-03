Nanda Prayoga
04 April 2026, 06.28 WIB

5 Fakta Tersembunyi Saluran Air di Mobil yang Wajib Kamu Tahu

Ilustrasi saluran air pada bagian depan mobil

JawaPos.com - Banyak pemilik mobil fokus pada mesin dan tampilan luar, tapi sering melewatkan satu komponen kecil yang punya dampak besar, yakni saluran air. Bagian ini bekerja diam-diam menjaga kenyamanan dan ketahanan mobil, terutama saat musim hujan dan kondisi lembab.

Tanpa sistem saluran air yang baik, masalah bisa muncul seperti interior basah, bau tidak sedap, dan visibilitas terganggu saat berkendara. Berikut 5 peran krusial fungsi penting saluran air pada eksterior mobil yang dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Melindungi Interior dari Rembesan Air

Fungsi utama saluran air adalah mengarahkan air hujan agar tidak masuk ke kabin. Air yang jatuh di atap dan kaca dialirkan melalui jalur khusus menuju bagian bawah mobil, lewat pilar A dan pilar C.

Jika saluran ini tidak bekerja dengan baik, air bisa menyusup lewat celah pintu atau kaca. Akibatnya, karpet, jok, dan dashboard bagian dalam mobil jadi lembab dan basah. Kondisi ini tidak hanya merusak tampilan, tapi juga bisa memicu jamur dan bau apek sulit dihilangkan.

2. Membantu Sirkulasi Udara Saat Mobil Diam

Saluran air juga berperan menjaga sirkulasi udara di dalam mobil, terutama saat kendaraan diparkir lama dalam kondisi lembab atau hujan. Dengan aliran air lancar dan tidak menggenang, ventilasi di sekitar pintu dan kaca tetap terjaga.

Udara di dalam kabin jadi tidak terasa pengap dan kelembaban ditekan. Mobil tetap nyaman saat digunakan kembali dalam kondisi apapun.

3. Mengurangi Risiko Kaca Berembun

Embun di kaca mobil muncul karena perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar. Saluran air yang berfungsi optimal membantu mencegah air menumpuk di sekitar kaca tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
Ganggu Drainase, Warga Bongkar Mandiri Tembok Rumah Hindari Banjir - Image
Surabaya Raya

Ganggu Drainase, Warga Bongkar Mandiri Tembok Rumah Hindari Banjir

24 November 2025, 03.42 WIB

Tidak Sampai 5 Menit, Dompet Putri yang Jatuh ke Saluran Air Diselamatkan Petugas Pemadam Kebakaran - Image
Jabodetabek

Tidak Sampai 5 Menit, Dompet Putri yang Jatuh ke Saluran Air Diselamatkan Petugas Pemadam Kebakaran

14 Oktober 2025, 01.10 WIB

Dompet Warga Nyemplung Saluran Air di Ragunan Jakarta Selatan, Damkar Turun Tangan - Image
Jabodetabek

Dompet Warga Nyemplung Saluran Air di Ragunan Jakarta Selatan, Damkar Turun Tangan

13 Oktober 2025, 23.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

