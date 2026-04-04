Kebijakan Penggunaan B50, Sektor Niaga Harus Adaptasi Lagi dari Sisi Teknis

JawaPos.com - Truk, bus, pikap diesel, hingga armada logistik bakal jadi sektor paling terdampak saat B50 mulai diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini menjanjikan efisiensi energi, tapi operator armada tetap harus siap dari sisi teknis.

Secara teori, biodiesel memiliki karakter energi yang sedikit berbeda dibanding solar murni. Dalam praktiknya, sebagian operator mungkin akan merasakan perubahan kecil pada efisiensi konsumsi BBM, tergantung jenis kendaraan, beban angkut, rute, dan gaya berkendara.

Namun dalam kendaraan komersial, faktor yang lebih penting bukan hanya irit atau tidak, melainkan kestabilan performa mesin, keandalan operasional, biaya maintenance jangka panjang dan ketersediaan pasokan BBM yang konsisten.

Karena itu, keberhasilan B50 untuk kendaraan komersial tidak hanya ditentukan oleh formula bahan bakarnya, tetapi juga kesiapan ekosistemnya.

Sektor Logistik dan Angkutan Harus Bersiap dari Sekarang

Bila kebijakan B50 berjalan sesuai rencana, maka sektor yang paling cepat harus beradaptasi adalah perusahaan logistik, operator bus

perusahaan distribusi FMCG, pelaku usaha angkutan barang, pelaku UMKM dengan armada diesel, sektor tambang dan perkebunan.

Langkah penting yang bisa mulai dilakukan antara lain audit kondisi armada diesel, evaluasi jadwal perawatan, pelatihan mekanik internal, konsultasi ke ATPM atau bengkel resmi dan uji coba konsumsi dan performa di armada operasional. Ini penting agar transisi ke B50 tidak mengganggu produktivitas bisnis.

Adaptasi para Pabrikan Mobil

Di sisi lain, penerapan B50 juga bisa menjadi momentum bagi pasar kendaraan komersial baru. Pabrikan kemungkinan akan semakin fokus menghadirkan mesin diesel yang lebih adaptif terhadap biodiesel tinggi, lebih efisien, lebih tahan terhadap kualitas bahan bakar yang bervariasi dan lebih mudah dirawat untuk kebutuhan fleet.