Dony Lesmana Eko Putra
06 April 2026, 04.23 WIB

Motor Trail Listrik KTM Freeride E 2027 Hadir, Bobot Ringan dan Siap Main Enduro

Mengendarai KTM Freeride E di medan off-road. (dok. KTM)

JawaPos.com - KTM resmi memperkenalkan motor trail listrik terbarunya, KTM Freeride E 2027. Model ini hadir sebagai pembaruan signifikan untuk lini off-road listrik KTM, dengan baterai lebih besar, bobot lebih ringan, dan karakter yang semakin siap diajak bermain enduro.

Motor listrik ini diposisikan sebagai salah satu model andalan baru KTM untuk segmen off-road elektrik. Salah satu sorotan utama KTM Freeride E 2027 ada pada penggunaan baterai Lithium-Ion MX50 berbobot sekitar 29 kg. 

Pabrikan asal Austria itu mengklaim baterai ini mampu memberikan waktu berkendara sekitar dua hingga tiga jam untuk penggunaan enduro normal.

Tak hanya itu, kapasitas energinya juga meningkat dibanding model sebelumnya. KTM menyebut motor ini kini mengandalkan daya 5,5 kWh dengan sistem baterai swapable atau dapat dilepas.

Menariknya lagi, KTM mengklaim baterai tersebut dapat bertahan lebih dari 1.000 siklus pengisian daya sebelum performanya turun hingga 80 persen.

Tenaga 25 HP, Torsi Instan untuk Medan Off-road

Dari sisi performa, Freeride E 2027 dibekali motor listrik dengan tenaga puncak 19,2 kW atau setara 25,7 bhp. Sementara itu, torsi maksimum yang dihasilkan mencapai 27,2 lb-ft, yang membuat karakter tenaga motor ini tetap cocok untuk kebutuhan enduro, trail, dan jalur off-road teknikal.

KTM juga membekali motor ini dengan tiga mode berkendara, yakni Eco, Normal, Sport. Setiap mode dirancang untuk menyesuaikan karakter tenaga sesuai kebutuhan pengendara. 

Selain itu, motor ini juga sudah dilengkapi traction control yang dapat disesuaikan, dengan informasi pengaturan ditampilkan lewat indikator LED.

KTM tampaknya juga fokus pada efisiensi bobot. Berkat sejumlah revisi, Freeride E 2027 kini hanya berbobot 112 kg, membuatnya lebih ringan dan lincah untuk digunakan di berbagai jalur.

