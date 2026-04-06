7 Cara Ampuh Merawat Kaki-Kaki Mobil agar Tetap Nyaman dan Anti Boncos

JawaPos.com-Kaki-kaki mobil sering kali menjadi komponen yang luput dari perhatian, padahal perannya sangat vital dalam menjaga kenyamanan dan kestabilan berkendara. Sistem ini meliputi berbagai bagian seperti suspensi, shockbreaker, tie rod, ball joint, hingga bushing.

Jika dibiarkan tanpa perawatan, kaki-kaki mobil bisa cepat rusak dan menimbulkan bunyi mengganggu. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kerusakan pada sektor ini bisa berdampak pada keselamatan. Agar tetap optimal, berikut tujuh cara merawat kaki-kaki mobil yang wajib Anda perhatikan.

1. Kurangi Hantaman di Jalan Rusak

Jalan berlubang atau tidak rata menjadi musuh utama kaki-kaki mobil. Jika tidak bisa dihindari, pastikan Anda mengurangi kecepatan agar benturan tidak merusak komponen seperti shockbreaker dan bushing.

2. Rutin Spooring dan Balancing