Nanda Prayoga
07 April 2026, 06.55 WIB

Roda Motor Cepat Rusak? Berikut 3 Tips Menghindarinya

Ilustrasi ban motor. (Wahana Honda)

JawaPos.com - Merawat roda motor sering dianggap hal sepele, padahal komponen ini punya peran penting dalam kenyamanan dan keselamatan berkendara. Tanpa perawatan yang tepat, roda bisa cepat aus, menimbulkan bunyi aneh, bahkan berisiko membahayakan saat digunakan.

Banyak pengendara tidak sadar bahwa kebiasaan kecil sehari-hari justru bisa memperpendek umur roda motor. Mulai dari cara berkendara hingga kebersihan motor, semuanya berpengaruh pada kondisi komponen seperti ban dan bearing.

Karena itu, penting buat kamu untuk mulai lebih peduli dengan perawatan roda motor. Nggak harus ribet, cukup lakukan beberapa langkah sederhana tapi konsisten agar performa motor tetap optimal dan awet digunakan.

Berikut 3 cara menghindari roda motor agar tidak cepat rusak seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Jangan Sering Hantam Lubang di Jalan

Saat berkendara, usahakan kamu lebih waspada terhadap kondisi jalan. Menghantam lubang dengan kecepatan tinggi bisa memberikan tekanan besar pada roda, yang lama-kelamaan dapat merusak komponen penting seperti bearing dan pelek. Kalau terlalu sering terjadi, bukan cuma kenyamanan yang terganggu, tapi juga bisa memicu kerusakan serius.

2. Segera Bersihkan Setelah Lewat Jalan Kotor

Kalau kamu habis melewati jalan berlumpur, berdebu, atau basah, jangan tunda untuk membersihkan motor. Kotoran yang menempel bisa masuk ke bagian roda dan mengganggu kinerja komponen di dalamnya. Dengan rutin membersihkan, kamu bisa mencegah penumpukan kotoran yang berpotensi mempercepat kerusakan.

3. Rutin Cek Kondisi Roda

Luangkan waktu untuk memeriksa kondisi roda secara berkala. Perhatikan apakah ada suara dengung, getaran tidak wajar, atau tanda-tanda keausan. Kalau kamu menemukan hal yang mencurigakan, sebaiknya segera lakukan pengecekan lebih lanjut agar masalah tidak semakin parah.

Dengan perawatan sederhana ini, roda motor kamu bisa lebih tahan lama, nyaman digunakan, dan tentunya lebih aman saat diajak berkendara.

Editor: Sabik Aji Taufan
