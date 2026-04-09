Perjalanan Nissan e-POWER di Indonesia, dari Inovasi ke Alternatif Mobilitas

JawaPos.com - Perkembangan mobilitas di Indonesia terus mengikuti perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Selain mempertimbangkan desain dan kenyamanan, konsumen kini juga mulai memperhatikan efisiensi serta kemudahan penggunaan kendaraan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, Nissan menghadirkan e-POWER sebagai bagian dari strategi elektrifikasi yang ditujukan untuk menghadirkan pengalaman berkendara berbasis listrik dengan pendekatan yang lebih praktis.

Secara konsep, e-POWER menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama roda, sementara mesin bensin berfungsi sebagai penghasil listrik. Skema ini menghadirkan karakter berkendara yang relatif halus dan responsif, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas penggunaan dalam berbagai kondisi.

Pada penggunaan di perkotaan, fitur seperti e-Pedal juga memungkinkan pengemudi mengatur akselerasi dan deselerasi dengan satu pedal.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk transisi menuju elektrifikasi yang lebih mudah diadopsi.

“Kami sangat optimis bahwa teknologi e-POWER merupakan solusi kebutuhan mobilitas masyarakat hari ini yang mendukung transisi menuju elektrifikasi masa depan,” demikian disampaikan Bima Aristantyo, Head of Sales and Product dari Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI).

Di Indonesia, penerapan e-POWER diawali melalui Nissan Kicks e-POWER. Model SUV kompak ini ditujukan untuk penggunaan di area perkotaan, dengan karakter yang menyesuaikan kebutuhan mobilitas harian. Performa yang responsif dan pengoperasian yang relatif sederhana menjadi salah satu aspek yang ditawarkan dalam penggunaan sehari-hari.

Pengembangan selanjutnya hadir pada Nissan Serena e-POWER, yang menyasar segmen kendaraan keluarga. Pada model ini, teknologi e-POWER diintegrasikan untuk mendukung kenyamanan perjalanan, baik dalam penggunaan rutin maupun perjalanan jarak jauh, dengan tetap mempertahankan karakter berkendara yang halus.

Sementara itu, Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE menghadirkan tambahan sistem penggerak all-wheel drive berbasis listrik. Fitur ini ditujukan untuk meningkatkan kontrol kendaraan di berbagai kondisi jalan, sekaligus tetap mempertahankan karakter dasar e-POWER.