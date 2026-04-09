Strategi Dongkrak Penjualan Jetour Awali Kuartal II 2026 dengan Pameran SUV di Jakarta

JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia memulai kuartal II 2026 menjalankan strategi untuk mendongkrak penjualan dengan menggelar rangkaian mall exhibition di sejumlah kota di Indonesia. Pameran perdana dibuka di Main Atrium East Mall, Grand Indonesia, Jakarta, pada 7–12 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pabrikan Tiongkok tersebut memperluas akses konsumen terhadap lini SUV yang dipasarkan di Indonesia. Setelah Jakarta, pameran serupa dijadwalkan berlanjut ke Pontianak, Bandung, dan Medan.

Strategi ini memberi kesempatan konsumen melihat langsung produk-produk SUV yang ditawarkan, sekaligus mengenal lebih dekat karakter kendaraan yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, mengatakan kebutuhan konsumen saat ini tidak lagi hanya soal kendaraan untuk penggunaan sehari-hari, tetapi juga kenyamanan dan keamanan dalam satu paket.

Tiga SUV Ditampilkan

Dalam pameran ini, Jetour membawa tiga model SUV yang sudah hadir di Indonesia, yaitu Jetour T2, Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus.

Jetour T2 menjadi salah satu sorotan utama karena dirancang untuk penggunaan di berbagai kondisi jalan, termasuk kebutuhan perjalanan luar kota dan light off-road.

SUV ini dibekali sejumlah fitur keselamatan dan visibilitas, seperti 540° Surround Vision, ADAS Level 2, dan Wading Radar yang mampu mendeteksi kedalaman air.

Dari sisi kenyamanan, kabinnya juga dirancang cukup lengkap dengan layar sentuh besar, panoramic sunroof, AC dual-zone, hingga kursi elektrik.

Sedangkan Jetour Dashing hadir dengan desain yang lebih modern dan ditujukan untuk konsumen dengan gaya hidup urban. Model ini menyasar pengguna yang mencari SUV dengan tampilan futuristis untuk kebutuhan harian.