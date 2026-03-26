Orang-Orang yang Tumbuh dengan Orang Tua yang Memberikan Silent Treatment Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia pengasuhan, komunikasi adalah fondasi utama dalam membentuk perkembangan emosional anak. Namun, tidak semua orang tua mampu mengekspresikan emosi secara sehat. Salah satu pola yang cukup sering terjadi tetapi jarang disadari dampaknya adalah silent treatment—yakni perlakuan diam sebagai bentuk hukuman, penarikan diri, atau cara mengontrol anak.

Bagi anak, perlakuan ini bukan sekadar “diam”, tetapi bisa terasa seperti penolakan emosional. Ketika hal ini terjadi berulang kali, dampaknya dapat terbawa hingga dewasa dan membentuk pola kepribadian tertentu.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kepribadian yang sering berkembang pada orang-orang yang tumbuh dengan pengalaman silent treatment, berdasarkan perspektif psikologi.

1. Terlalu Peka terhadap Penolakan

Anak yang sering diabaikan secara emosional cenderung tumbuh menjadi individu yang sangat sensitif terhadap tanda-tanda penolakan, sekecil apa pun itu. Bahkan perubahan nada bicara atau pesan yang tidak segera dibalas bisa dianggap sebagai tanda bahwa mereka tidak disukai.

Hal ini terjadi karena sejak kecil mereka belajar bahwa diam berarti ada sesuatu yang salah—dan sering kali mereka menyalahkan diri sendiri.

2. Cenderung Menjadi People Pleaser

Untuk menghindari “hukuman diam” dari orang tua, anak belajar untuk menyenangkan orang lain. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap, berusaha tidak membuat kesalahan, dan selalu ingin memenuhi ekspektasi orang lain.

Di masa dewasa, pola ini bisa berkembang menjadi kebiasaan mengorbankan kebutuhan sendiri demi menjaga hubungan tetap aman.

3. Kesulitan Mengekspresikan Emosi

Ironisnya, karena tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat secara emosional, mereka justru kesulitan mengekspresikan perasaan mereka sendiri.

Mereka mungkin:

Tidak tahu cara mengungkapkan marah dengan sehat

Menyimpan emosi terlalu lama