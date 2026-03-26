Anak-anak yang Tumbuh Besar Menyaksikan Salah Satu Orang Tua Mengatur Suasana Hati Pasangannya Biasanya Tumbuh dengan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam banyak keluarga, dinamika hubungan orang tua menjadi “panggung pertama” bagi anak untuk belajar tentang emosi, komunikasi, dan relasi. Salah satu pola yang cukup umum namun jarang disadari adalah ketika seorang anak tumbuh dengan melihat salah satu orang tua terus-menerus berusaha mengatur, menenangkan, atau bahkan “mengelola” suasana hati pasangannya.

Misalnya, seorang ibu yang selalu berhati-hati agar ayah tidak marah, atau sebaliknya. Atau situasi di mana satu pihak harus terus mengalah demi menjaga ketenangan rumah. Bagi anak, ini bukan sekadar kejadian biasa—ini menjadi pelajaran emosional yang membentuk cara mereka memahami dunia.

Menurut psikologi, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini cenderung mengembangkan pola kebiasaan tertentu yang terbawa hingga dewasa. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kebiasaan yang sering muncul:

1. Terlalu Peka terhadap Emosi Orang Lain

Anak yang terbiasa mengamati perubahan suasana hati orang tua akan menjadi sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Mereka bisa “membaca ruangan” dengan cepat—mengetahui siapa yang sedang kesal, sedih, atau tegang.

Kemampuan ini bisa menjadi kelebihan dalam empati. Namun, di sisi lain, mereka sering kali:

Mudah cemas

Terlalu memikirkan perasaan orang lain

Sulit merasa rileks dalam hubungan

2. Cenderung Menjadi “People Pleaser”

Karena terbiasa melihat bahwa ketenangan harus “dijaga”, mereka belajar bahwa menyenangkan orang lain adalah cara untuk menghindari konflik.

Akibatnya, mereka sering:

Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri

Sulit berkata “tidak”