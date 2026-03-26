Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 22.26 WIB

Anak-anak yang Tumbuh Besar Menyaksikan Salah Satu Orang Tua Mengatur Suasana Hati Pasangannya Biasanya Tumbuh dengan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memperhatikan kedua orang tua. (Freepik/tirachardz)

JawaPos.com - Dalam banyak keluarga, dinamika hubungan orang tua menjadi “panggung pertama” bagi anak untuk belajar tentang emosi, komunikasi, dan relasi. Salah satu pola yang cukup umum namun jarang disadari adalah ketika seorang anak tumbuh dengan melihat salah satu orang tua terus-menerus berusaha mengatur, menenangkan, atau bahkan “mengelola” suasana hati pasangannya.

Misalnya, seorang ibu yang selalu berhati-hati agar ayah tidak marah, atau sebaliknya. Atau situasi di mana satu pihak harus terus mengalah demi menjaga ketenangan rumah. Bagi anak, ini bukan sekadar kejadian biasa—ini menjadi pelajaran emosional yang membentuk cara mereka memahami dunia.

Menurut psikologi, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini cenderung mengembangkan pola kebiasaan tertentu yang terbawa hingga dewasa. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kebiasaan yang sering muncul:

1. Terlalu Peka terhadap Emosi Orang Lain

Anak yang terbiasa mengamati perubahan suasana hati orang tua akan menjadi sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Mereka bisa “membaca ruangan” dengan cepat—mengetahui siapa yang sedang kesal, sedih, atau tegang.

Kemampuan ini bisa menjadi kelebihan dalam empati. Namun, di sisi lain, mereka sering kali:

Mudah cemas

Terlalu memikirkan perasaan orang lain

Sulit merasa rileks dalam hubungan

2. Cenderung Menjadi “People Pleaser”

Karena terbiasa melihat bahwa ketenangan harus “dijaga”, mereka belajar bahwa menyenangkan orang lain adalah cara untuk menghindari konflik.

Akibatnya, mereka sering:

Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri

Sulit berkata “tidak”

Takut mengecewakan orang lain

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Siap-Siap Tajir! 7 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Besar di Bulan April, Nominalnya Bikin Melongo - Image
Zodiak

Siap-Siap Tajir! 7 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Besar di Bulan April, Nominalnya Bikin Melongo

26 Maret 2026, 22.24 WIB

4 Shio Paling Beruntung Bulan April 2026, Diprediksi Dapat Rezeki Besar dan Kekayaan Melimpah - Image
Zodiak

4 Shio Paling Beruntung Bulan April 2026, Diprediksi Dapat Rezeki Besar dan Kekayaan Melimpah

26 Maret 2026, 22.21 WIB

Harta Bertambah Drastis! 5 Shio Ini Diprediksi Makin Kaya dan Sukses di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

Harta Bertambah Drastis! 5 Shio Ini Diprediksi Makin Kaya dan Sukses di Tahun Kuda Api 2026

26 Maret 2026, 22.17 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore