Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 15.58 WIB

Jika Anak-anak Sudah Dewasa Jarang Berkunjung atau Menelepon, Mungkin Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

seseorang yang jarang menerima telepon dari anaknya. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang jarang menerima telepon dari anaknya. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak memang mengalami perubahan seiring waktu. Saat anak-anak tumbuh dewasa, mereka mulai memiliki kehidupan sendiri—pekerjaan, pasangan, hingga tanggung jawab baru. Namun, ketika komunikasi mulai terasa semakin jarang, bahkan nyaris hilang, banyak orang tua merasa bingung, sedih, atau bahkan tersinggung.

Sebelum menyimpulkan bahwa anak Anda “tidak peduli”, penting untuk melihat dari sudut pandang psikologi. Terkadang, tanpa disadari, ada pola perilaku tertentu dari orang tua yang justru membuat anak dewasa menjaga jarak. Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku yang mungkin menjadi penyebabnya.

1. Terlalu Mengontrol Kehidupan Anak

Banyak orang tua merasa mereka hanya ingin membantu. Namun, ketika nasihat berubah menjadi tuntutan atau kontrol, anak dewasa bisa merasa tidak dipercaya.

Psikologi menunjukkan bahwa individu dewasa membutuhkan otonomi. Jika setiap keputusan mereka dikritik atau diarahkan, mereka cenderung menjauh demi menjaga kebebasan dan kesehatan mental.

Tanda-tandanya:

Sering memberi tahu “seharusnya kamu…”
Ikut campur dalam keputusan pribadi (pekerjaan, pasangan, gaya hidup)
2. Sering Mengkritik Daripada Menghargai

Kritik yang terus-menerus, bahkan jika dimaksudkan sebagai “masukan”, bisa terasa melelahkan secara emosional.

Anak dewasa lebih mungkin menghindari komunikasi jika setiap interaksi membuat mereka merasa tidak cukup baik.

Contoh:

Mengomentari penampilan, pekerjaan, atau pilihan hidup
Jarang memberikan pujian atau apresiasi
3. Membuat Anak Merasa Bersalah

Kalimat seperti:

“Kamu sekarang sudah lupa sama orang tua”
“Dulu ibu/ayah sudah berkorban banyak…”

Mungkin terasa wajar, tapi dalam psikologi, ini disebut sebagai guilt-tripping. Ini bisa membuat anak merasa tertekan, bukan terdorong untuk lebih dekat.

Alih-alih mendekat, mereka justru menghindari interaksi untuk mengurangi rasa bersalah tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
7 Sifat Ini Menandakan Kamu Dewasa secara Pemikiran, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Sifat Ini Menandakan Kamu Dewasa secara Pemikiran, Apa Saja?

29 Maret 2026, 22.25 WIB

Orang Dewasa yang Kesulitan Menetapkan Batasan, Biasanya Tumbuh di Lingkungan di Mana 9 Hal Ini Dianggap Normal Menurut Psikologi - Image
Parenting

Orang Dewasa yang Kesulitan Menetapkan Batasan, Biasanya Tumbuh di Lingkungan di Mana 9 Hal Ini Dianggap Normal Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.34 WIB

9 Hal yang Diam-Diam Dibawa oleh “Anak Baik” dalam Keluarga hingga Dewasa yang Jarang Dipahami oleh Anak Kesayangan - Image
Lifestyle

9 Hal yang Diam-Diam Dibawa oleh “Anak Baik” dalam Keluarga hingga Dewasa yang Jarang Dipahami oleh Anak Kesayangan

28 Maret 2026, 22.43 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore