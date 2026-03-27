7 Kepribadian yang Akan Dikembangkan Anak-anak, Apabila Tumbuh dengan Orang Tua yang Menanamkan Sikap Rendah Hati, Ini Kata Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia parenting atau pengasuhan, nilai yang diajarkan sejak dini memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian anak hingga dewasa.

Salah satu nilai yang sering dianggap sederhana namun memiliki dampak luar biasa adalah sikap rendah hati.

Banyak orang tua mungkin fokus pada prestasi akademik atau keterampilan tertentu, tetapi melupakan bahwa karakter seperti kerendahan hati justru menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial dan emosional anak.

Rendah hati bukan berarti merendahkan diri atau tidak percaya diri. Dalam perspektif psikologi, sikap ini justru mencerminkan kemampuan seseorang untuk memahami diri secara realistis, menghargai orang lain, serta tidak merasa lebih unggul secara berlebihan.

Anak-anak yang tumbuh dengan nilai ini, cenderung memiliki keseimbangan emosional yang lebih baik dan hubungan sosial yang lebih sehat.

Menariknya, pola asuh yang menanamkan sikap rendah hati tidak hanya memengaruhi cara anak bersikap saat kecil, tetapi juga membentuk karakter jangka panjang yang akan mereka bawa hingga dewasa.

Sebagaimanan artikel yang dirangkum dari laman Geediting berikut ini, akan mengulas berbagai hasil kajian psikologis tentang bagaimana nilai kerendahan hati dalam keluarga dapat membentuk kepribadian anak secara positif dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah 7 kepribadian yang akan berkembang pada anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang menanamkan sikap rendah hati.

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Anak yang diajarkan untuk tidak merasa paling hebat akan lebih mudah memahami perasaan orang lain.

Mereka belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan tidak terburu-buru menghakimi.

Dalam kehidupan sehari-hari, ini membuat mereka lebih peduli, peka, dan mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang di sekitarnya.

2. Tidak Haus Validasi dari Orang Lain

Kerendahan hati membantu anak memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian atau pengakuan eksternal.