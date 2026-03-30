Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 18.27 WIB

10 Hal yang Anak Dewasa Harapkan untuk Dipahami Orang Tua Tentang Batasan, Rasa Hormat, dan Kemandirian

seseorang yang mengharapkan batasan dari orang tua. (Freepik/shurkin_son)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, hubungan antara orang tua dan anak secara alami mengalami perubahan.

Anak yang dahulu bergantung sepenuhnya, kini tumbuh menjadi individu yang memiliki pemikiran, nilai, dan arah hidup sendiri. Namun, transisi ini tidak selalu mudah—baik bagi anak maupun orang tua.

Banyak anak dewasa berharap orang tua mereka bisa memahami beberapa hal penting agar hubungan tetap sehat, hangat, dan saling menghormati.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 hal yang sering kali menjadi harapan tersebut:

1. Anak Dewasa Tetap Anak, Tapi Bukan Lagi “Anak Kecil”

Banyak orang tua masih melihat anaknya sebagai sosok yang perlu diarahkan dalam segala hal. Padahal, anak dewasa sudah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka tetap menghargai kasih sayang orang tua, tetapi tidak ingin terus diperlakukan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa.

2. Batasan Itu Bukan Bentuk Penolakan

Ketika anak dewasa mulai menetapkan batasan—misalnya soal privasi, waktu, atau keputusan hidup—ini sering disalahartikan sebagai sikap menjauh atau tidak hormat. Padahal, batasan adalah bentuk sehat dalam menjaga hubungan agar tidak saling melukai.

3. Menghormati Pilihan Hidup yang Berbeda

Anak dewasa mungkin memilih jalur hidup yang berbeda dari harapan orang tua—karier, pasangan, gaya hidup, bahkan nilai-nilai tertentu. Mereka berharap orang tua bisa menerima bahwa perbedaan bukan berarti kesalahan.

4. Tidak Semua Hal Perlu Dikontrol

Orang tua sering kali merasa bertanggung jawab atas kehidupan anak, bahkan setelah mereka dewasa. Namun, kontrol yang berlebihan justru bisa merusak kepercayaan dan membuat anak merasa tidak dipercaya.

5. Privasi Adalah Hak, Bukan Rahasia yang Mencurigakan

Anak dewasa membutuhkan ruang pribadi—baik secara fisik maupun emosional. Mereka tidak selalu ingin membagikan semua detail hidupnya, dan itu bukan berarti mereka menyembunyikan sesuatu yang buruk.

6. Dukungan Lebih Dibutuhkan daripada Nasihat yang Tidak Diminta

Editor: Novia Tri Astuti
