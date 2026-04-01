4 Langkah Berbicara dengan Anak Tentang Kondisi Keuangan Keluarga, Menurut Psikologis

JawaPos.com - Membicarakan kondisi keuangan keluarga kepada anak sering kali menjadi hal yang sensitif bagi banyak orang tua.

Tidak sedikit yang merasa ragu, takut membuat anak khawatir, atau bahkan bingung bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat.

Padahal dalam perspektif psikologi, komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai keuangan justru dapat membantu anak memahami realitas hidup sekaligus membentuk pola pikir yang sehat sejak dini.

Anak-anak, pada dasarnya, mampu memahami situasi di sekitar mereka, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi keluarga.

Ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas, mereka justru bisa membangun asumsi sendiri yang belum tentu benar.

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat sangat dibutuhkan agar anak tidak hanya memahami kondisi yang ada, tetapi juga merasa aman secara emosional.

Membicarakan keuangan bukan berarti membebani anak dengan masalah orang dewasa, melainkan memberikan pemahaman sesuai usia mereka.