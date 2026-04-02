9 Pertanyaan yang Akan Membantu Anda Menjadi Ibu Terbaik untuk Anak-anak Anda, Menurut Ilmu Parenting

JawaPos.com - Menjadi seorang ibu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga tentang bagaimana membentuk karakter, emosi, dan pola pikir mereka sejak dini.

Dalam perjalanan parenting, tidak ada panduan yang benar-benar sempurna untuk menjadi orang tua khususnya seorang ibu.

Pasalnya, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, dan setiap ibu menghadapi tantangan yang unik dalam proses membesarkan buah hati.

Namun, dalam perspektif ilmu parenting, ada satu pendekatan yang terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas pengasuhan, yaitu dengan melakukan refleksi diri melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana namun mendalam.

Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk membantu ibu memahami perannya secara lebih sadar dan terarah.

Sering kali tanpa disadari, pola asuh yang diterapkan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, emosi yang tidak terselesaikan, atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, seorang ibu dapat mengevaluasi sikap, memperbaiki komunikasi dengan anak, serta menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 9 pertanyaan yang dapat membantu Anda menjadi ibu terbaik untuk anak-anak Anda, menurut ilmu parenting.

1. Apakah Saya Sudah Mendengarkan Anak dengan Sepenuh Hati?