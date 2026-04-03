Menurut Psikologi, Berikut 7 Perilaku yang Tanpa Sadar Seringkali Diwarisi Orang Tua kepada Anaknya, Apa Saja?

7 Perilaku yang Tanpa Sadar Anda Warisi dari Orang Tua, Menurut Psikologi (.freepik.com)

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengalami momen ketika suara atau cara berbicara Anda terdengar persis seperti orang tua Anda?

Hal ini bukan kebetulan, psikologi menunjukkan bahwa kita tidak hanya meniru ucapan mereka, tetapi juga berbagai perilaku tanpa disadari.

Kebiasaan, reaksi emosional, dan bahkan gaya hidup kita sering kali dipengaruhi oleh pola yang diwariskan dari orang tua.

Dalam artikel yang dikutip dari geediting.com, kita akan membahas tujuh perilaku yang mungkin telah Anda adopsi dari orang tua Anda.

1. Pola Komunikasi

Pernah mendengar seseorang berkata, “Kamu terdengar seperti ibumu!” atau “Itu khas ayahmu!”?

Cara kita berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, banyak dipelajari dari orang tua.

Mereka adalah model utama kita dalam bersosialisasi sejak kecil. Sikap tegas, pasif, atau kombinasi keduanya kemungkinan besar berasal dari mereka.

Bahkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah pun sering kali mencerminkan kebiasaan orang tua kita.

2. Cara Menjalin Hubungan

Pendekatan kita terhadap hubungan, baik dengan pasangan, teman, maupun kolega, banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil bersama orang tua.

Jika mereka menekankan kerja sama dan keterbukaan, kita cenderung mengadopsi pola yang sama.

Sebaliknya, jika mereka lebih tertutup atau mandiri, kita mungkin mengembangkan pola serupa dalam hubungan kita sendiri.

3. Mekanisme Mengatasi Stres

Cara kita menangani stres sering kali merupakan cerminan dari pola yang kita lihat dalam keluarga.

Jika orang tua Anda menghadapi tekanan dengan berbicara terbuka atau berlatih mindfulness, Anda mungkin mengikuti jejak mereka.

Sebaliknya, jika mereka menghindari masalah atau bereaksi dengan kemarahan, ada kemungkinan Anda juga memiliki kecenderungan serupa. Untungnya, kebiasaan ini bisa diubah dengan kesadaran dan latihan.

4. Kebiasaan Keuangan

Apakah Anda lebih suka menabung atau cenderung boros? Sikap kita terhadap uang sering kali mencerminkan kebiasaan finansial orang tua.

Pola ini tidak hanya terkait dengan cara membelanjakan uang, tetapi juga bagaimana kita melihat investasi, utang, dan amal.

Jika Anda ingin mengubah kebiasaan keuangan yang kurang menguntungkan, mengenali pola yang diwarisi adalah langkah pertama.

5. Sikap terhadap Kesehatan

Gaya hidup sehat, atau sebaliknya, banyak dipengaruhi oleh contoh yang kita lihat sejak kecil. Jika orang tua Anda rutin berolahraga dan menjaga pola makan, Anda mungkin lebih mudah mengadopsi kebiasaan serupa.

Namun, jika mereka memiliki pola makan kurang sehat atau kurang memperhatikan kebugaran, kebiasaan tersebut juga bisa terbawa ke dalam hidup Anda.

6. Definisi Kesuksesan

Apa yang Anda anggap sebagai “kesuksesan” sering kali merupakan hasil dari nilai-nilai yang ditanamkan orang tua. Jika mereka menekankan prestasi akademik, Anda mungkin merasa dorongan untuk mengejar gelar dan penghargaan.

Sebaliknya, jika mereka lebih menitikberatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, Anda mungkin mengadopsi perspektif yang lebih santai terhadap pencapaian.

7. Selera Humor

Pernah menyadari bahwa Anda tertawa pada hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua Anda? Selera humor kita sering kali terbentuk dari lingkungan keluarga.

Menurut teori psikologi, humor juga merupakan mekanisme untuk meredakan stres, dan pola ini bisa diwarisi dari generasi ke generasi.