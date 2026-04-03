6 Keterampilan yang Harus Diajarkan Orang Tua pada Anak, Agar Buah Hati Mereka Tumbuh Bahagia di Masa Dewasa, Menurut Ilmu Parenting

JawaPos.com - Kebahagiaan anak di masa depan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik atau kesuksesan materi semata, tetapi juga oleh keterampilan hidup yang mereka miliki sejak dini.

Dalam dunia parenting modern, banyak ahli yang menekankan bahwa keterampilan emosional dan sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual.

Sayangnya, banyak orang tua masih terlalu fokus pada pencapaian akademik, tanpa menyadari bahwa kemampuan anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan, serta menghadapi tantangan hidup justru menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas hidup mereka saat dewasa.

Membekali anak dengan keterampilan hidup bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang membentuk cara anak berpikir, merasa, dan bertindak.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 6 keterampilan penting yang perlu diajarkan orang tua kepada anak agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bahagia dan seimbang di masa dewasa.

1. Keterampilan Mengelola Emosi

Anak perlu belajar bahwa semua emosi adalah valid, baik itu senang, marah, sedih, maupun kecewa.