Zalzilatul Hikmia
31 Maret 2026, 22.36 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Jalan Kaki dan Bersepeda ke Sekolah demi Hemat BBM

Ilustrasi siswa berjalan kaki saat pulang dari sekolah. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengimbau siswa agar kembali berjalan kaki atau naik sepeda untuk berangkat dan pulang sekolah, terutama yang rumahnya dekat sekolah. (dok. Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau siswa untuk berjalan kaki saat berangkat sekolah guna mengurangi konsumsi BBM. terutama bagi yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Jadi misalnya kita imbau kalau yang rumahnya dekat dari sekolah, ya kalau memang kira-kira aman dan nyaman, saya kira tidak ada salahnya jalan kaki atau kembali kepada kebiasaan bersepeda,” ujarnya ditemui usai Halal Bihalal di lingkungan Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (30/3).

Menurut dia, kebiasaan bersepeda ini sebetulnya sudah terbangun sejak masa pandemi Covid-19. Para siswa terbiasa bersepeda. Sehingga, sangat memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi dan bersih lingkungan. Kemudian ya kita usahakan memaksimalkan penggunaan transportasi umum,” tuturnya.

Dia mengakui, saat ini ada kecenderungan untuk sebagian anak-anak untuk memilih menggunakan motor daripada angkutan umum. Padahal, dengan adanya angkutan umum yang aman dan nyaman bisa jadi opsi hemat energi juga bisa mengurangi polusi.

Selain itu, imbauan efisiensi ini ditujukan untuk semua satuan pendidikan. Sekolah diminta untuk melakukan penghematan listrik dan air.

Di internal Kemendikdasmen sendiri, Mu’ti telah menginstruksikan hal serupa. Baik itu penghematan listrik hingga penghematan air. Ia juga meminta agar konsumsi untuk acara rapat diganti. Tidak lagi snack mahal, tapi diganti dengan yang lebih terjangkau.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi.

Hal ini menyusul adanya kenaikan harga minyak dunia dan kelangkaan saat ini. Kondisi ini terjadi lantaran adanya eskalasi konflik di Timur Tengah. 

Artikel Terkait
Meski Tak Pernah Juara Kelas di Sekolah, 5 Zodiak Ini Tetap Sukses dalam Kehidupan - Image
Zodiak

Meski Tak Pernah Juara Kelas di Sekolah, 5 Zodiak Ini Tetap Sukses dalam Kehidupan

28 Maret 2026, 03.44 WIB

8 Ciri Kepribadian Orang yang Senang Sekolah tapi Benci Dunia Kerja, Apakah Kamu Salah Satunya? - Image
Kepribadian

8 Ciri Kepribadian Orang yang Senang Sekolah tapi Benci Dunia Kerja, Apakah Kamu Salah Satunya?

27 Maret 2026, 04.03 WIB

Resmi! Wacana Sekolah Daring Batal Diberlakukan, Menko Pratikno: Khawatir Learning Loss - Image
Pendidikan

Resmi! Wacana Sekolah Daring Batal Diberlakukan, Menko Pratikno: Khawatir Learning Loss

25 Maret 2026, 20.17 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

