Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Jalan Kaki dan Bersepeda ke Sekolah demi Hemat BBM

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau siswa untuk berjalan kaki saat berangkat sekolah guna mengurangi konsumsi BBM. terutama bagi yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Jadi misalnya kita imbau kalau yang rumahnya dekat dari sekolah, ya kalau memang kira-kira aman dan nyaman, saya kira tidak ada salahnya jalan kaki atau kembali kepada kebiasaan bersepeda,” ujarnya ditemui usai Halal Bihalal di lingkungan Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (30/3).

Menurut dia, kebiasaan bersepeda ini sebetulnya sudah terbangun sejak masa pandemi Covid-19. Para siswa terbiasa bersepeda. Sehingga, sangat memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi dan bersih lingkungan. Kemudian ya kita usahakan memaksimalkan penggunaan transportasi umum,” tuturnya.

Dia mengakui, saat ini ada kecenderungan untuk sebagian anak-anak untuk memilih menggunakan motor daripada angkutan umum. Padahal, dengan adanya angkutan umum yang aman dan nyaman bisa jadi opsi hemat energi juga bisa mengurangi polusi.

Selain itu, imbauan efisiensi ini ditujukan untuk semua satuan pendidikan. Sekolah diminta untuk melakukan penghematan listrik dan air.

Di internal Kemendikdasmen sendiri, Mu’ti telah menginstruksikan hal serupa. Baik itu penghematan listrik hingga penghematan air. Ia juga meminta agar konsumsi untuk acara rapat diganti. Tidak lagi snack mahal, tapi diganti dengan yang lebih terjangkau.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi.