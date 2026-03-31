Mensos Gus Ipul Bocorkan Cara Masuk Sekolah Rakyat Kemensos: Ternyata Tak Perlu Daftar!

JawaPos.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar pertemuan daring bersama seluruh Kepala Sekolah Rakyat (SR) usai Idul Fitri.

dalam kesempatan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya persiapan matang menjelang penerimaan siswa baru yang tinggal menghitung bulan.

Gus Ipul memberikan instruksi khusus kepada para pengelola Sekolah Rakyat, terutama pada 63 titik yang sudah beroperasi sejak Juli 2025.

Ia meminta perencanaan tertulis segera disusun agar proses transisi tahun ajaran baru berjalan mulus.

"Tiga bulan lagi, tolong dipersiapkan dengan baik (penerimaan siswa baru)," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta (31/3).

Tak hanya soal administratif, Gus Ipul juga menuntut evaluasi menyeluruh. Mulai dari aspek kesehatan, akademik, hingga kondisi fisik dan mental siswa. Sektor SDM seperti guru dan tenaga keamanan pun tak luput dari pantauan.

"Semuanya lakukan evaluasi. Laporkan kepada kami, biar kami bisa menganalisis dan memberikan solusi. Kekurangannya apa saja dan keunggulannya apa saja," terangnya.

Rehabilitasi di Sentra Kemensos: Tak Ada Siswa yang Dipulangkan Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penanganan siswa dengan kebutuhan khusus atau mereka yang memerlukan rehabilitasi.

Gus Ipul memastikan bahwa sistem di Sekolah Rakyat dirancang untuk merangkul, bukan memulangkan siswa yang mengalami kendala belajar.

