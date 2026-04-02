Novia Herawati
02 April 2026, 22.08 WIB

Universitas Negeri Surabaya Masuk Top 3 SNBP 2026, Pendaftar Tembus 53 Ribu

Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya. (Humas Unesa) - Image

Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya. (Humas Unesa)

JawaPos.com - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kembali masuk top 3 perguruan tinggi negeri dengan dengan penerimaan calon mahasiswa baru terbanyak pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Berdasarkan hasil SNBP 2026 yang resmi diumumkan kemarin, Selasa (31/3), sebanyak 53.237 peserta mendaftar Unesa. Dari angka tersebut, 6.509 peserta diterima menjadi calon mahasiswa baru di kampus "Rumah Para Juara".

Data ini menempatkan Unesa sebagai kampus negeri dengan jumlah pendaftar SNBP 2026 terbanyak ke-2 secara nasional. Persis di bawah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan 53.311 pendaftar.

Rektor Unesa, Prof. Nurhasan menyampaikan terima kasih kepada 53.237 siswa SMA/SMK sederajat yang memilih Universitas Negeri Surabaya sebagai tujuan melanjutkan pendidikan tinggi

Menurutnya, banyaknya peminat tidak terjadi secara instan, melainkan hasil dari peningkatan kualitas pembelajaran yang berjalan beriringan dengan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kampus berjuluk "Rumah Para Juara".

“Peningkatan pembelajaran yang kami lakukan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan berbagai program promosi, baik secara daring maupun luring," ucap Prof. Nurhasan, Kamis (2/4).

Berbagai upaya dilakulan untuk memperkenalkan program studi dan fasilitas di Universitas Negeri Surabaya kepada calon mahasiswa, mulai dari kunjungan ke sekolah hingga roadshow ke daerah-daerah.

Ada program Tanya-Tanya Unesa (TTU), Unesa Day, Unesa Expo, dan Unesa Virtual Campus Expo (UVCE). Lewat progra.-program tersebut, calon mahasiswa dapat mengakses informasi lengkap seputar jalur masuk Unesa.

"Peningkatan minat calon mahasiswa juga dipengaruhi berbagai program dukungan yang diberikan Unesa. Saya katakan Unesa berkomitmen mengawal mahasiswa sejak awal masuk hingga menjadi alumni," lanjutnya.

