28 Maret 2026, 19.45 WIB

Angka Fatalitas Laka Lantas Mudik 2026 Turun Drastis, Sahroni Nilai Polri Sudah Bekerja dengan Baik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa) - Image

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Polri telah menutup Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan arus balik lebaran. Hasil operasi ini cukup baik karena angka kecelakaan menurun, apalagi fatalitas korban kecelakaan anjlok 30,41 persen.
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, Polri telah bekerja dengan baik dalam operasi kali ini. Meski begitu, masih ada beberapa catatan yang bisa ditingkatkan untuk pengamanan tahun depan.
 
“Tentunya setiap tahun mudik ini ada tantangannya, namun saya lihat tahun ini Korlantas Polri sudah bekerja dengan maksimal," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).
 
Secara keseluruhan politikus Partai NasDem ini menilai Operasi Ketupat 2026 berjalan baik. Salah satu indikasinya adalah menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
 
 
"Hasilnya juga keren, sangat positif. Misalnya, terkait fatalitas kecelakaan mudik yang turun sebesar 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya,” imbuhnya.
 
Sahroni menilai bahwa adanya kepadatan di beberapa titik arus mudik maupun arus balik merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena meningkatnya volume kendaraan. Meski begitu, dia meminta kepada Polri untuk tetap melakukan evaluasi dalam pelaksanaan mudik tahun depan agar layanan semakin baik.
 
“Terkait kepadatan dan kemacetan, itu tentunya imbas dari meningkatnya volume kendaraan dan Korlantas pun sudah melalukan banyak antisipasi seperti one way lokal dan lain-lain. Jadi kami di Komisi III sangat mengapresiasi kinerja Korlantas pada mudik tahun ini sekalipun masih ada yang bisa ditingkatkan,” tandasnya. 
Artikel Terkait
Operasi Ketupat 2026 Resmi Berakhir, Polri Lanjutkan Pengamanan Lewat KRYD - Image
Nasional

Operasi Ketupat 2026 Resmi Berakhir, Polri Lanjutkan Pengamanan Lewat KRYD

27 Maret 2026, 04.49 WIB

Ikut Turun Tangan, Kakorlantas Polri Minta Kendaraan Sumbu Tiga Putar Balik di Tol Pejagan - Image
Nasional

Ikut Turun Tangan, Kakorlantas Polri Minta Kendaraan Sumbu Tiga Putar Balik di Tol Pejagan

27 Maret 2026, 04.28 WIB

Polri sebut Operasi Ketupat 2026 Sukses, Korban Tewas Selama Mudik dan Arus Balik Lebaran Turun 30,41 Persen - Image
Nasional

Polri sebut Operasi Ketupat 2026 Sukses, Korban Tewas Selama Mudik dan Arus Balik Lebaran Turun 30,41 Persen

26 Maret 2026, 16.37 WIB

Terpopuler

1

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

2

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

3

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

4

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

5

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

6

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

7

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

8

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

9

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

10

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

