Angka Fatalitas Laka Lantas Mudik 2026 Turun Drastis, Sahroni Nilai Polri Sudah Bekerja dengan Baik

JawaPos.com - Polri telah menutup Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan arus balik lebaran. Hasil operasi ini cukup baik karena angka kecelakaan menurun, apalagi fatalitas korban kecelakaan anjlok 30,41 persen.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, Polri telah bekerja dengan baik dalam operasi kali ini. Meski begitu, masih ada beberapa catatan yang bisa ditingkatkan untuk pengamanan tahun depan.

“Tentunya setiap tahun mudik ini ada tantangannya, namun saya lihat tahun ini Korlantas Polri sudah bekerja dengan maksimal," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).

Secara keseluruhan politikus Partai NasDem ini menilai Operasi Ketupat 2026 berjalan baik. Salah satu indikasinya adalah menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

"Hasilnya juga keren, sangat positif. Misalnya, terkait fatalitas kecelakaan mudik yang turun sebesar 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Sahroni menilai bahwa adanya kepadatan di beberapa titik arus mudik maupun arus balik merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena meningkatnya volume kendaraan. Meski begitu, dia meminta kepada Polri untuk tetap melakukan evaluasi dalam pelaksanaan mudik tahun depan agar layanan semakin baik.

“Terkait kepadatan dan kemacetan, itu tentunya imbas dari meningkatnya volume kendaraan dan Korlantas pun sudah melalukan banyak antisipasi seperti one way lokal dan lain-lain. Jadi kami di Komisi III sangat mengapresiasi kinerja Korlantas pada mudik tahun ini sekalipun masih ada yang bisa ditingkatkan,” tandasnya.