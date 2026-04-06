07 April 2026, 06.00 WIB

Ramai Ajakan Gulingkan Pemerintahan Prabowo, Pengamat Yakin Publik Tidak Setuju

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan oleh beberapa pihak tidak memiliki makna apapun. Aspirasi ini dianggap tidak menggambarkan keinginan masyarakat luas.
 
Ayip mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sejauh ini masih tinggi. Adanya ajakan makar dianggap tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat saat ini.
 
“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” ungkap Ayip, Senin (6/4).
 
Ayip menyampaikan, publik diyakini menganggap diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi sebagai cara yang tidak tepat. Langlah ini dipercaya tidak sesuai dengan aturan hukum dan demokrasi.  
 
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” imbuhnya.
 
 
Dia menuturkan, dalam negara demokrasi setiap warga negara dibolehkan melontarkan kritik keras, namun tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Jika kritik sudah di luar norma kewajaran maka bisa memiliki konsekuensi hukum.
 
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” jelasnya.
 
Dari perspektif politik praktis pun peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, diantaranya stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.
 
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” kata Ayip.  
 
Atas dasar itu, Ayip mengajak para akademisi dan intelektual agar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik. Sehingga, perdebatan yang muncul di ruang publik berbasis data yang akurat.
 
“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” pungkas Ayip.
 
Sebelumnya, ramai di media sosial komentar sejumlah pengamat publik, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi yang diduga mengajak menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ajakan ini pun menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Hadapi El Nino Godzila, Stok Pangan RI Aman hingga 11 Bulan ke Depan - Image
Nasional

Hadapi El Nino Godzila, Stok Pangan RI Aman hingga 11 Bulan ke Depan

06 April 2026, 21.47 WIB

Golkar Kecam Narasi Provokatif soal Seruan Gulingkan Prabowo - Image
Politik

Golkar Kecam Narasi Provokatif soal Seruan Gulingkan Prabowo

06 April 2026, 21.27 WIB

Pemerintah Siapkan SDM untuk Program Prioritas Prabowo, Mulai Koperasi Merah Putih hingga Kampung Nelayan - Image
Ekonomi

Pemerintah Siapkan SDM untuk Program Prioritas Prabowo, Mulai Koperasi Merah Putih hingga Kampung Nelayan

04 April 2026, 04.58 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

