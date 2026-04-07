Kecam Ajakan Gulingkan Prabowo, Mardiono Minta Tokoh Publik Lebih Bijak dalam Berkomentar

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Istimewa)
JawaPos.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras adanya narasi bernada makar atau menggulingkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini sebelumnya dikeluarkan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi.
Mardiono menilai, pernyataan semacam ini bisa memicu kegaduhan publik. Terlebih bila pernyataan tersebut hanya sebatas spekulasi tanpa dasar yang kuat.
“Sebagai tokoh publik, setiap pernyataan hendaknya mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono, Selasa (7/4).
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu menyampaikan, Prabowo saat ini fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33. Rakyat seharusnya mendukung kinerja pemerintah demi kebaikan masyarakat luas.
“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” imbuhnya.
Mardiono mengatakan, saat ini suasa Idul Fitri masih kuat dirasakan masyarakat. Momentum ini seharusnya dimaknai sebagai langkah memperkuat persatuan.
“Di bulan yang penuh berkah ini, sudah sepatutnya kita menghadirkan narasi yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif dan kontraproduktif,” jelasnya.
Mardiono menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.
“Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar,” tegasnya.
