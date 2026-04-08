Gencar Sosialisasikan MBG, Uya Kuya Sebut Invenstasi Jangka Panjang Indonesia Emas 2045

Uya Kuya. (istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya gencar melakukan sosialisasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut bahwa program prioritas pemerintah ini merupakan investasi jangka panjang untuk bangsa.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan sosialisasi program MBG di GOR Bulungan, Kebayoran Baru yang turut dihadiri perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Supargadi.
“Program MBG ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang masa depan bangsa," ujarnya, Rabu (8/4).
Uya menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang tepat bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan hingga mencapai Indonesia Emas 2045.
"Dengan dukungan bersama, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, politisi PAN itu juga menjelaskan bahwa implementasi program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Keterlibatan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program ini dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah serta menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, MBG merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program MBG menjadi momentum penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
