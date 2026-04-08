Tazkia Royyan Hikmatiar
09 April 2026, 03.29 WIB

Gencar Sosialisasikan MBG, Uya Kuya Sebut Invenstasi Jangka Panjang Indonesia Emas 2045

Uya Kuya. (istimewa)

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya gencar melakukan sosialisasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut bahwa program prioritas pemerintah ini merupakan investasi jangka panjang untuk bangsa.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan sosialisasi program MBG di GOR Bulungan, Kebayoran Baru yang turut dihadiri perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Supargadi.

“Program MBG ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang masa depan bangsa," ujarnya, Rabu (8/4).

Uya menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang tepat bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan hingga mencapai Indonesia Emas 2045.

"Dengan dukungan bersama, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, politisi PAN itu juga menjelaskan bahwa implementasi program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Keterlibatan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program ini dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah serta menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, MBG merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program MBG menjadi momentum penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Artikel Terkait
Dukung Pengawasan Digital MBG, Uya Kuya Ajak Semua Sektor Bantu Sukseskan Supaya Merata - Image
Politik

Dukung Pengawasan Digital MBG, Uya Kuya Ajak Semua Sektor Bantu Sukseskan Supaya Merata

13 Maret 2026, 00.56 WIB

Uya Kuya Sebut MBG Buka Lapangan Kerja Lebar untuk Masyarakat Sekitar - Image
Politik

Uya Kuya Sebut MBG Buka Lapangan Kerja Lebar untuk Masyarakat Sekitar

08 Maret 2026, 04.24 WIB

Uya Kuya Ajak Publik Dukung MBG, Sebut Ekonomi Masyarakat Bertumbuh - Image
Nasional

Uya Kuya Ajak Publik Dukung MBG, Sebut Ekonomi Masyarakat Bertumbuh

01 Maret 2026, 02.13 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

