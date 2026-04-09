Fokus Kerja untuk Kepentingan Rakyat, Mardiono: Tidak Ada Ruang Menjatuhkan Pemerintah yang Sah!

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono. (Istimewa)

JawaPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menegaskan, akan bekerja maksimal untuk bangsa dan negara. Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian global seperti sekarang, pemerintah akan bekerja sebaik mungkin demi kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Mardiono usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4).

Ketua Umum PPP ini menyampaikan, pemerintah fokus dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. Dia menyatakan kesiapan penuh untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar.

“Saya siap untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena saat ini kita semua sedang bekerja untuk rakyat dan negara,” ucapnya.

Menurut Mardiono, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberantasan korupsi, serta pengelolaan kekayaan alam agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Oleh karena itu, dia menilai perlu menjaga stabilitas nasional. Di era digital seperti sekarang banyak beredar informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Tidak ada ruang bagi upaya-upaya yang ingin melemahkan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemerintahan ini dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan sedang menjalankan amanat undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari elit politik, pengamat, hingga masyarakat luas, untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan.

“Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus bergandeng tangan, bersatu padu. Energi bangsa ini harus difokuskan untuk keberhasilan pembangunan dan kemakmuran rakyat,” tandasnya.