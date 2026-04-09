HomePolitik
09 April 2026, 16.32 WIB

Fokus Kerja untuk Kepentingan Rakyat, Mardiono: Tidak Ada Ruang Menjatuhkan Pemerintah yang Sah!

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono. (Istimewa)

 

JawaPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menegaskan, akan bekerja maksimal untuk bangsa dan negara. Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian global seperti sekarang, pemerintah akan bekerja sebaik mungkin demi kepentingan rakyat.
 
Hal itu disampaikan Mardiono usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4).
 
Ketua Umum PPP ini menyampaikan, pemerintah fokus dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. Dia menyatakan kesiapan penuh untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar.
 
“Saya siap untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena saat ini kita semua sedang bekerja untuk rakyat dan negara,” ucapnya.
 
 
Menurut Mardiono, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberantasan korupsi, serta pengelolaan kekayaan alam agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
 
Oleh karena itu, dia menilai perlu menjaga stabilitas nasional. Di era digital seperti sekarang banyak beredar informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 
“Tidak ada ruang bagi upaya-upaya yang ingin melemahkan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemerintahan ini dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan sedang menjalankan amanat undang-undang,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari elit politik, pengamat, hingga masyarakat luas, untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan.
 
“Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus bergandeng tangan, bersatu padu. Energi bangsa ini harus difokuskan untuk keberhasilan pembangunan dan kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Tekan Biaya Haji, Prabowo Perintahkan Bentuk Perusahaan Patungan Garuda Indonesia–Saudia Arabia dan Bikin Terminal Khusus - Image
Haji

Tekan Biaya Haji, Prabowo Perintahkan Bentuk Perusahaan Patungan Garuda Indonesia–Saudia Arabia dan Bikin Terminal Khusus

09 April 2026, 16.12 WIB

Mensesneg Prasetyo Tegaskan Belum Ada Pembahasan 'Reshuffle' maupun Pemotongan Gaji Menteri/Anggota DPR - Image
Ekonomi

Mensesneg Prasetyo Tegaskan Belum Ada Pembahasan 'Reshuffle' maupun Pemotongan Gaji Menteri/Anggota DPR

09 April 2026, 05.47 WIB

Besok, Presiden Prabowo Dijadwalkan Meresmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang - Image
Ekonomi

Besok, Presiden Prabowo Dijadwalkan Meresmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang

09 April 2026, 05.23 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

