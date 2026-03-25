Igor Thiago Termotivasi Saingi Haaland, Siap Buktikan Diri di Timnas Brasil

JawaPos.com – Penyerang naik daun Brentford, Igor Thiago, menyebut persaingannya dengan Erling Haaland dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim 2025/2026 telah memberinya motivasi ekstra untuk pertama kalinya saat berseragam Timnas Brasil.

Thiago, yang belum pernah membela tim nasional, telah mencetak 19 gol liga musim ini, tiga gol lebih sedikit dari Haaland dan masuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk pertandingan persahabatan skuad Selecao melawan Prancis dan Kroasia di jeda Internasional pada Maret 2026.

"Skuad tim nasional (Brasil) kami (persainganya) sangat besar, jadi saya pikir untuk mencapai sejauh ini, Anda perlu menampilkan performa seperti ini (terus mencetak gol)," buka striker berusia 24 tahun tersebut.

"Berada di posisi yang sama dengan Haaland, bersaing untuk posisi pencetak gol terbanyak bersamanya, pemain sekaliber dia, mesin pencetak gol, saya pikir itu memberi saya motivasi lebih untuk mewakili negara saya.

"(Itu memberi saya motivasi lebih) untuk menunjukkan bahwa saya siap untuk kesempatan yang telah datang kepada saya. Dengan skuad yang begitu besar, saya pikir Anda harus memiliki angka-angka (jumlah gol besar) ini untuk dapat mewakili negara kita."

Thiago bergabung dengan Brentford pada 2024 dan baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap berada di klub London barat tersebut hingga setidaknya hingga 2031.

Pemain bernomor punggung sembilan di Stadion Gtech Community ini telah berperan penting dalam peningkatan posisi The Bees hingga mencapai peringkat ketujuh di Liga Inggris hingga tersisa tujuh pertandingan lagi.

"Kerja keras yang saya lakukan (bersama Brentford musim ini ternyata) diperhatikan banyak orang. (Dan saya) mampu mewakili negara (Brasil) dengan bermain di salah satu kompetisi terberat di dunia (Liga Inggris),” lanjutnya.