Bramasta JP
25 Maret 2026, 19.59 WIB

Igor Thiago Termotivasi Saingi Haaland, Siap Buktikan Diri di Timnas Brasil

Striker naik daun yang dipanggil Timnas Brasil untuk pertama kalinya, Igor Thiago. (Gaspafotos/MB Media) - Image

Striker naik daun yang dipanggil Timnas Brasil untuk pertama kalinya, Igor Thiago. (Gaspafotos/MB Media)

JawaPos.com – Penyerang naik daun Brentford, Igor Thiago, menyebut persaingannya dengan Erling Haaland dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim 2025/2026 telah memberinya motivasi ekstra untuk pertama kalinya saat berseragam Timnas Brasil.

Thiago, yang belum pernah membela tim nasional, telah mencetak 19 gol liga musim ini, tiga gol lebih sedikit dari Haaland dan masuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk pertandingan persahabatan skuad Selecao melawan Prancis dan Kroasia di jeda Internasional pada Maret 2026.

"Skuad tim nasional (Brasil) kami (persainganya) sangat besar, jadi saya pikir untuk mencapai sejauh ini, Anda perlu menampilkan performa seperti ini (terus mencetak gol)," buka striker berusia 24 tahun tersebut.

"Berada di posisi yang sama dengan Haaland, bersaing untuk posisi pencetak gol terbanyak bersamanya, pemain sekaliber dia, mesin pencetak gol, saya pikir itu memberi saya motivasi lebih untuk mewakili negara saya.

"(Itu memberi saya motivasi lebih) untuk menunjukkan bahwa saya siap untuk kesempatan yang telah datang kepada saya. Dengan skuad yang begitu besar, saya pikir Anda harus memiliki angka-angka (jumlah gol besar) ini untuk dapat mewakili negara kita."

Thiago bergabung dengan Brentford pada 2024 dan baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap berada di klub London barat tersebut hingga setidaknya hingga 2031.

Pemain bernomor punggung sembilan di Stadion Gtech Community ini telah berperan penting dalam peningkatan posisi The Bees hingga mencapai peringkat ketujuh di Liga Inggris hingga tersisa tujuh pertandingan lagi.

"Kerja keras yang saya lakukan (bersama Brentford musim ini ternyata) diperhatikan banyak orang. (Dan saya) mampu mewakili negara (Brasil) dengan bermain di salah satu kompetisi terberat di dunia (Liga Inggris),” lanjutnya.

“(Saya untungnya juga) mampu menampilkan performa serta meraih hasil yang memuaskan adalah sesuatu yang membuat saya bangga. Dan, berada di sini hari ini (membela timnas Brasil) adalah impian terbesar dalam hidup saya, pencapaian terbesar dalam hidup saya," pungkas Igor.

Artikel Terkait
Timnas Brasil Tanpa Neymar, Carlo Ancelotti Sebut Faktor Fisik Jadi Pertimbangan - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Brasil Tanpa Neymar, Carlo Ancelotti Sebut Faktor Fisik Jadi Pertimbangan

19 Maret 2026, 03.12 WIB

Neymar Isyaratkan Pensiun 2026, Namun Ingin Bela Timnas Brasil di Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Neymar Isyaratkan Pensiun 2026, Namun Ingin Bela Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

21 Februari 2026, 17.21 WIB

Carlo Ancelotti Mulai Betah Jadi Pelatih Timnas Brasil, Ditawarkan Perpanjangan Kontrak - Image
Sepak Bola Dunia

Carlo Ancelotti Mulai Betah Jadi Pelatih Timnas Brasil, Ditawarkan Perpanjangan Kontrak

20 Februari 2026, 19.46 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

