Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bramasta JP
25 Maret 2026, 23.01 WIB

Lionel Messi Lampaui Rekor Pele, Torehkan 71 Gol Tendangan Bebas Bersejarah di Inter Miami CF

Gambar utama - Image

JawaPos.com – Kapten Inter Miami, Lionel Messi, telah berhasil mencetak gol tendangan bebas ke-71 dalam kariernya akhir pekan lalu untuk melampaui rekor legenda Brasil, Pele dalam catatan sejarah olahraga ini.

The Herons tertinggal 2–1 dari New York City FC di Stadion Yankee pada Senin (23/3) ketika Messi sekali lagi memikul tanggung jawab timnya untuk menyelamatkan pasukan Javier Mascherano sekali lagi.

Peraih delapan kali Ballon d’Or itu maju untuk sekali lagi sebagai eksekutor untuk melepaskan tendangan bebas yang mengalahkan kiper tim nasional putra Amerika Serikat, Matt Freese, sebagai gol penyama kedudukan pada menit ke-61.

Itu bukanlah tendangan bebas terindah dalam karier gemilang Messi, bola membutuhkan pantulan yang beruntung untuk masuk ke gawang, dan bahkan saat itu pun Freese seharusnya bisa menghentikan bola itu, tetapi tetap saja gol bersejarah itu tercipta.

Pesepak bola timnas Argentina ini telah mencetak lebih banyak gol dari tendangan bebas daripada Pele, menambahkan satu lagi prestasi individu ke dalam catatan prestasinya. Bahkan di usia 38 tahun, Messi tetap menjadi salah satu spesialis penendang bebas paling mematikan di dunia sepak bola.

Inter Miami kemudian mengamankan kemenangan 3–2 atas NYCFC, berkat gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dari pemain baru mereka, Micael. Juara bertahan MLS Cup ini berada di posisi ketiga Wilayah Timur dengan 10 poin, tertinggal tiga poin dari Nashville SC.

Meskipun telah melampaui Pele, Messi masih harus melampaui satu pemain Brasil lagi sebelum dapat memegang gelar pencetak gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah. Juninho Pernambucano saat ini memegang rekor tersebut dengan 77 gol.

Oleh karena itu, La Pulga perlu mencetak enam gol tendangan bebas lagi untuk menyamai Juninho dan tujuh gol untuk memegang rekor tersebut sendirian di puncak klasemen.

Eks bintang Barcelona ini ini memang berada di penghujung karier legendarisnya, tetapi ia masih memiliki banyak kesempatan untuk mengejar Juninho. Dengan hampir satu musim penuh tersisa di MLS, Piala Dunia di depan mata, dan dua tahun lagi tersisa dalam kontraknya dengan Inter Miami.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore