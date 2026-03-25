Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik

JawaPos.com - Enam tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026 akan diperebutkan dalam satu pekan ke depan. Sebanyak 22 negara masih memiliki kesempatan. Rinciannya, 16 tim bersaing melalui playoff UEFA, dan enam tim lainnya lewat jalur antar konfederasi (Turnamen Playoff FIFA).

Di Eropa, 16 tim dibagi ke dalam empat jalur. Masing-masing memperebutkan satu tiket ke putaran final. Seluruh pertandingan dimainkan dalam format satu leg, dengan tuan rumah semifinal ditentukan berdasar ranking FIFA. Sedangkan tuan rumah final telah ditetapkan melalui undian terpisah saat drawing November lalu.

Sementara itu, playoff antar konfederasi digelar di Meksiko dengan format mini-turnamen. Enam tim dibagi ke dalam dua bracket, dengan dua tim unggulan langsung melaju ke final, sedangkan empat tim lain bertemu di semifinal satu leg.

Italia Dibayangi Rekor Buruk

Dari sejumlah peserta, sorotan utama mengarah ke Italia. Tim tersukses kedua di Piala Dunia dengan empat gelar juara, itu sedang berada dalam tekanan karena telah absen dalam dua edisi sebelumnya. Yakni pada 2018 dan 2022.

Jika kembali gagal, maka itu akan jadi pukulan telak bagi Gli Azzurri -julukan Italia. Pasalnya, FIFA telah menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim pada penyelenggaraan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tahun ini. Kuota zona UEFA pun bertambah dari 13 menjadi 16 tim. Artinya, secara matematis peluang lolos Italia sebenarnya lebih besar.

Italia akan menghadapi Irlandia Utara pada semifinal playoff di Stadion Gewiss, Bergamo. “Kami benar-benar bersemangat; kami makan malam di London dengan manajer dan terus berkomunikasi. Saya pikir kami akan bertanding dalam kondisi prima, mencoba memberikan yang terbaik karena kami harus lolos ke Piala Dunia,” tegas kiper Italia Gianluigi Donnarumma kepada Sportitalia pekan lalu.

Iraq Terkendala Logistik

Jika Italia dibebani rekor buruk, Iraq menghadapi persoalan berbeda. Persiapan Lions of Mesopotamia -julukan Iraq- tidak berjalan normal karena ketegangan di kawasan Timur Tengah. Federasi Sepak Bola Iraq (IFA) bahkan harus menyewa pesawat carter untuk memastikan skuad bisa berangkat ke Meksiko.

Penutupan wilayah udara di Iraq juga memaksa sebagian pemain dan staf menempuh perjalanan darat ke Jordania sebelum terbang dari Amman. Beruntung, tim telah tiba di Monterrey dan menjalani latihan perdana pada Minggu (22/3) waktu setempat.

Iraq memiliki waktu lebih dari sepekan sebelum menghadapi pemenang laga Bolivia melawan Suriname pada 31 Maret. “Tidak ada yang lebih baik daripada lolos ke Piala Dunia. Saat berada di sana, kami tidak akan rugi apa pun, jadi kami akan bermain tanpa rasa takut, mengejutkan dunia, dan menikmatinya,” kata pelatih Iraq Graham Arnold dikutip dari laman resmi FIFA.

Enam Tiket Sisa Milik Siapa?

Playoff UEFA (Eropa) : 16 tim berebut 4 tiket

SEMIFINAL:

Jumat, 27 Maret 2026

Path A

02.45 WIB Italia vs Irlandia Utara

02.45 WIB Wales vs Bosnia-Herzegovina

Path B

02.45 WIB Ukraina vs Swedia

02.45 WIB Polandia vs Albania

Path C

00.00 WIB Turki vs Rumania

02.45 WIB Slovakia vs Kosovo

Path D

02.45 WIB Denmark vs Makedonia Utara

02.45 WIB Republik Ceko vs Republik Irlandia

FINAL:

Rabu, 1 Maret 2026 (semua pukul 02:45 WIB)

Path A: Pemenang Wales/Bosnia vs Pemenang Italia/Irlandia Utara

Path B: Pemenang Ukraina/Swedia vs Pemenang Polandia/Albania

Path C: Pemenang Slovakia/Kosovo vs Pemenang Turki/Rumania

Path D: Pemenang Ceko/Irlandia vs Pemenang Denmark/Makedonia Utara