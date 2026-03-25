26 Maret 2026, 02.56 WIB

Real Madrid Jadi Momok Bayern Sejak 2014, Bertemu Lagi di Perempat Final Liga Champions Musim Ini

Bayern Munchen bertemu Real Madrid di Liga Champions. (Dok. IG @fcbayern)

JawaPos.com – Real Madrid versus Bayern Munchen adalah pertemuan yang paling sering terjadi dalam sejarah Liga Champions. Kedua klub raksasa Eropa itu berhadapan 28 kali dengan 26 kali di antaranya dalam fase gugur. Sejak musim 2013–2014 atau dalam delapan pertemuan terakhir, Real tidak terkalahkan dan dominan dengan enam kali mengalahkan Bayern.
 
Di perempat final musim ini, kedua klub kembali berhadapan. ”Kami belum pernah mengalahkan Real Madrid sejak 2014? Sekarang waktunya!” koar Max Eberl, eksekutif olahraga Bayern, seperti dilansir dari BILD.
 
Sementara bomber Bayern, Harry Kane, menilai Los Merengues –sebutan Real– adalah lawan yang sangat sulit bagi Die Roten –sebutan Bayern. ”Kami sudah siap dan tidak takut kepada siapa pun. Meski, melawan mereka (Real) akan terasa sulit,’’ kata striker yang genap mencetak 50 gol di Liga Champions setelah membobol gawang Atalanta BC kemarin (19/3).
 
Ulangan Musim Lalu
 
Slot perempat final Liga Champions lainnya mempertemukan juara bertahan Paris Saint-Germain versus Liverpool FC.  Ulangan duel 16 besar musim lalu. Kala itu, kedua tim saling mengalahkan (skor 1-0) hingga akhirnya PSG menang lewat adu penalti (4-1).
 
Bagi Les Parisiens –julukan PSG, ini kali keempat mereka menghadapi wakil Premier League. Skuad Luis Enrique mampu mengalahkan Tottenham Hotspur (5-3), tapi ditahan seri (1-1) Newcastle United di fase league. Lalu, dua kali menaklukkan Chelsea dalam dua leg di 16 besar (agregat 8-2).
 
Barca vs Atletico Hingga Jilid Keenam
 
Sepanjang sejarah, FC Barcelona dan Atletico Madrid tidak pernah saling berhadapan di semua ajang dalam semusim. Musim ini, Barca dan Atletico berhadapan di LALIGA, Copa del Rey, dan Liga Champions. Artinya, mereka akan menjalani enam kali bentrok dalam semusim. 
 
Dari tiga laga yang sudah dilalui, dua di antaranya Barca jadi pecundang. Bentrok ini spesial bagi Antoine Griezmann yang pernah membela dua klub tersebut.’’Kami tahu ini akan jadi dua laga yang sulit. Akan ada waktu bagi kami agar bisa menyiapkannya dengan baik,’’ ucap Grizi –sapaan akrab Antoine Griezmann–dilansir di Mundo Deportivo.
 
Gyo Melawan Mantan
 
Sebagai pemain yang besar di Sporting CP, bomber Arsenal Viktor Gyokeres akan menghadapi mantan klubnya tersebut dalam perempat final Liga Champions kali ini. Bersama Sporting CP, Gyo –sapaan akrab Viktor Gyokeres–konsisten menembus 50 gol per musim selama dua musim.
 
’’Selalu menyenangkan bertemu Viktor karena dia sudah melakukan banyak hal bagi klub ini. Memberi banyak hal bagi kami. Dia pemain yang kami hargai dan kami sukai,’’ tutur treinador Sporting Rui Borges kepada A Bola.
 
First leg 9 April 2026, Second leg 15 April 2026
 
PSG FC BARCELONA
LFC ATLETICO MADRID
 
REAL MADRID SPORTING CP
BAYERN MUNCHEN ARSENAL
 
First leg 8 April 2026, Second leg 16 April 2026
 
RAPOR LOLOS PEREMPAT FINALIS
 
REAL MADRID
Lolos perempat final: 22x
Lanjut ke semifinal: 18x
Persentase sukses: 81,8
 
FC BARCELONA
Lolos perempat final: 22x
Lanjut ke semifinal: 13x
Persentase sukses: 59
 
LIVERPOOL FC
Lolos perempat final: 11x
Lanjut ke semifinal: 6x
Persentase sukses: 54,5
 
BAYERN MUNCHEN
Lolos perempat final: 25x
Lanjut ke semifinal: 13x
Persentase sukses: 52
 
PARIS SAINT-GERMAIN
Lolos perempat final: 10x
Lanjut ke semifinal: 5x
Persentase sukses: 50
 
ARSENAL
Lolos perempat final: 9x
Lanjut ke semifinal: 3x
Persentase sukses: 33,3
 
ATLETICO MADRID
Lolos perempat final: 9x
Lanjut ke semifinal: 3x
Persentase sukses: 33,3
 
SPORTING CP
Lolos perempat final: 2x
Lanjut ke semifinal: 0
Persentase sukses: 0
 
 
 
