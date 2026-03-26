Ruang Ganti Liverpool Bersatu, Para Pemain Beri Salam Perpisahan untuk Mohamed Salah

JawaPos.com–Keputusan Mohamed Salah untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim langsung menggema hingga ke dalam ruang ganti. Bukan sekadar kabar transfer biasa, ini adalah perpisahan dengan sosok yang sudah jadi bagian penting dalam sejarah klub.

Para pemain Liverpool pun tak tinggal diam. Dari pesan singkat hingga tribute penuh emosi, satu per satu rekan setimnya memberikan penghormatan kepada sang penyerang asal Mesir Mohamed Salah.

Andy Robertson: Yang Terhebat, Tak Tertandingi Melansir ESPN, Andy Robertson menjadi salah satu suara paling lantang dalam memberikan penghormatan. Bek Liverpool asal Skotlandia itu, yang sudah berbagi ruang ganti dengan Mohamed Salah sejak 2017, menuliskan pesan panjang yang penuh rasa hormat.

”Mohamed, terima kasih. Sembilan tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Menyaksikanmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool adalah suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya,” kata Andy Robertson.

”Mentalitasmu tiada duanya dan banyak orang bisa mencontohmu. Kamu telah mendorong dirimu sendiri setiap hari dan selalu menuntut lebih banyak dari dirimu sendiri dan orang lain. Suatu kehormatan bisa berbagi lapangan denganmu begitu lama, tetapi lebih dari itu, bisa menyebutmu sebagai teman,” lanjut dia.

”Anda pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan status Anda di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi,” imbuh Andy Robertson.

Legenda dari Rekan Setim Tak hanya Robertson, pemain lain juga ikut menyampaikan rasa hormat mereka, meski dengan cara yang lebih sederhana. Trent Alexander-Arnold menyebut Salah sebagai legenda dalam unggahannya.

”Perjalanan yang luar biasa, saudaraku,” tulis Trent Alexander-Arnold.

Sementara itu, Ryan Gravenberch juga memberikan penghormatan singkat dengan menyebut Salah sebagai legenda, satu kata yang rasanya sudah cukup mewakili segalanya.

Warisan yang Tak Terbantahkan Memang sulit untuk membantah status Salah di Liverpool. Dengan 255 gol dari 435 penampilan, dia kini duduk di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.

Lebih dari itu, kontribusi dalam meraih berbagai trofi besar membuatnya jadi bagian tak terpisahkan dari era sukses The Reds. Dari Liga Inggris hingga Liga Champions, hampir semua panggung besar sudah dia taklukkan bersama klub.