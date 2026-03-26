M Shofyan Dwi Kurniawan
26 Maret 2026, 12.55 WIB

Ruang Ganti Liverpool Bersatu, Para Pemain Beri Salam Perpisahan untuk Mohamed Salah

JawaPos.com–Keputusan Mohamed Salah untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim langsung menggema hingga ke dalam ruang ganti. Bukan sekadar kabar transfer biasa, ini adalah perpisahan dengan sosok yang sudah jadi bagian penting dalam sejarah klub.

Para pemain Liverpool pun tak tinggal diam. Dari pesan singkat hingga tribute penuh emosi, satu per satu rekan setimnya memberikan penghormatan kepada sang penyerang asal Mesir Mohamed Salah.

Andy Robertson: Yang Terhebat, Tak Tertandingi

Melansir ESPN, Andy Robertson menjadi salah satu suara paling lantang dalam memberikan penghormatan. Bek Liverpool asal Skotlandia itu, yang sudah berbagi ruang ganti dengan Mohamed Salah sejak 2017, menuliskan pesan panjang yang penuh rasa hormat.

”Mohamed, terima kasih. Sembilan tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Menyaksikanmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool adalah suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya,” kata Andy Robertson.

”Mentalitasmu tiada duanya dan banyak orang bisa mencontohmu. Kamu telah mendorong dirimu sendiri setiap hari dan selalu menuntut lebih banyak dari dirimu sendiri dan orang lain. Suatu kehormatan bisa berbagi lapangan denganmu begitu lama, tetapi lebih dari itu, bisa menyebutmu sebagai teman,” lanjut dia.

”Anda pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan status Anda di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi,” imbuh Andy Robertson.

Legenda dari Rekan Setim

Tak hanya Robertson, pemain lain juga ikut menyampaikan rasa hormat mereka, meski dengan cara yang lebih sederhana. Trent Alexander-Arnold menyebut Salah sebagai legenda dalam unggahannya.

”Perjalanan yang luar biasa, saudaraku,” tulis Trent Alexander-Arnold.

Sementara itu, Ryan Gravenberch juga memberikan penghormatan singkat dengan menyebut Salah sebagai legenda, satu kata yang rasanya sudah cukup mewakili segalanya.

Warisan yang Tak Terbantahkan

Memang sulit untuk membantah status Salah di Liverpool. Dengan 255 gol dari 435 penampilan, dia kini duduk di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.

Lebih dari itu, kontribusi dalam meraih berbagai trofi besar membuatnya jadi bagian tak terpisahkan dari era sukses The Reds. Dari Liga Inggris hingga Liga Champions, hampir semua panggung besar sudah dia taklukkan bersama klub.

Dalam pernyataan resminya, Liverpool pun menegaskan hal tersebut dengan menyebut bahwa Salah telah dengan mantap memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Liverpool, membantu klub meraih dua gelar Liga Premier, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Super UEFA, Piala FA, dan dua Piala Liga, serta satu Piala Komunitas FA.

Artikel Terkait
Jelang Duel Panas Liverpool vs PSG di Liga Champions! Arne Slot Khawatir Kelelahan Pemain, Jadwal Liga Prancis Picu Kontroversi - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Duel Panas Liverpool vs PSG di Liga Champions! Arne Slot Khawatir Kelelahan Pemain, Jadwal Liga Prancis Picu Kontroversi

26 Maret 2026, 00.28 WIB

Mohamed Salah Siap Tinggalkan Liverpool, Liga Pro Saudi Terdepan Amankan Transfer Fantastis - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Siap Tinggalkan Liverpool, Liga Pro Saudi Terdepan Amankan Transfer Fantastis

25 Maret 2026, 22.21 WIB

Mengapa Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool? Konflik, Performa Anjlok, dan Tekanan Jadi Pemicu Perpisahan Dramatis - Image
Sepak Bola Dunia

Mengapa Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool? Konflik, Performa Anjlok, dan Tekanan Jadi Pemicu Perpisahan Dramatis

25 Maret 2026, 20.25 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

