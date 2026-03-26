HomeSepak Bola Dunia
Antonius Oskarianto Adur
26 Maret 2026, 19.03 WIB

Zinedine Zidane Sepakat Secara Verbal untuk Latih Timnas Prancis

Zinedine Zidane bakal latih Timnas Prancis. (Dok. Zinedine Zidane)

JawaPos.com - Zinedine Zidane sudah sepakat secara verbal untuk menjadi pelatih baru tim nasional Prancis. Dia akan menggantikan Didier Deschamps yang habis kontrak pada Juli 2026.

Dikutip dari kanal Instagram Fabrizio Romano, Zinedine Zidane tidak sedang dalam pembicaraan dengan klub atau tim nasional negara lain. Sebab, ada pakta verbal untuk pria berusia 53 tahun itu menjadi pelatih timnas Prancis.

Untuk saat ini, Zinedine Zidane dan Federasi Sepak Bola Prancis masih sepakat secara verbal dan belum menandatangani kontrak. Mereka masih menunggu Didier Deschamps untuk menyelesaikan kontraknya pada Juli 2026 atau setelah selesainya Piala Dunia 2026.

Zidane membuat keputusan tersebut karena sangat menghormati Didier Deschamps. Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Prancis tetap siap untuk menjadikannya pelatih.

Sebagai pelatih, Zidane hanya melatih satu klub yaitu Real Madrid sejak 2016 hingga 2021. Namun, sudah banyak gelar bergengsi yang diraihnya.

Di musim perdananya, Zidane berhasil meraih gelar Liga Champions pada musim 2015/2016. Lalu, pada musim berikutnya, dia meraih gelar Liga Spanyol, Liga Champions, Piala UEFA Supercup, dan gelar Piala Dunia Antarklub.

Pada musim 2017/2018, Zidane kembali mendatangkan gelar bagi Real Madrid. Pelatih berkepala plontos itu mampu kembali meraih gelar Liga Champions ketiganya, satu gelar UEFA Supercup, Liga Spanyol, Piala Supercup Spanyol, dan Piala Dunia Antarklub.

Setelah itu, di musim 2019/2020, Zidane meraih dua gelar yaitu Liga Spanyol dan Piala Spanish Supercup. Dua gelar tersebut menjadi gelar terakhirnya sebelum memutuskan hengkang.

Dengan raihan gelar tersebut, Zidane dirasa pantas menjadi pelatih timnas Prancis. Menarik dinantikan berapa gelar yang akan dipersembahkannya sebagai pelatih Les Blues.

Editor: Edi Yulianto
