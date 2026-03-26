M Shofyan Dwi Kurniawan
27 Maret 2026, 04.36 WIB

Barcelona Berencana Lepas Ferran Torres Demi Rombak Lini Serang, Julian Alvarez dan Marcus Rashford Jadi Target

Aksi Ferran Torres saat melawan Racing Santander. (Dok. Barcelona)

JawaPos.com - Barcelona tampaknya benar-benar serius melakukan perombakan skuad, khususnya di lini depan. Salah satu nama yang kini berada di ujung tanduk adalah Ferran Torres, yang dikabarkan siap dilepas pada bursa transfer musim panas nanti.

Melansir Barca Blaugranes, langkah ini bukan tanpa alasan. Klub ingin menyegarkan opsi serangan mereka, dan Ferran dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa “dikorbankan” untuk membuka ruang, baik secara taktik maupun finansial.

Padahal, secara kontrak, Ferran masih terikat hingga 2027. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak baru, yang membuat masa depannya mulai dipertanyakan. Situasi ini semakin kompleks karena performanya juga mengalami penurunan.

Setelah sempat tampil menjanjikan di awal musim, Ferran kini justru mengalami paceklik gol. Ia belum mencetak gol sejak akhir Januari, saat terakhir kali menjebol gawang Elche.

Dalam dunia sepak bola yang serba cepat, periode tanpa gol seperti ini bisa langsung mengubah posisi seorang pemain di dalam tim.

Di balik layar, Barcelona disebut sudah punya rencana besar. Salah satu skenario yang muncul adalah menjadikan Julian Alvarez sebagai striker utama musim depan, dengan Robert Lewandowski beralih peran sebagai pelapis.

Tak berhenti di situ, klub juga mengincar tambahan di sektor sayap. Nama Marcus Rashford masuk dalam daftar, atau setidaknya pemain dengan profil serupa, untuk menjadi opsi cadangan bagi Lamine Yamal dan Raphinha.

Jika semua rencana itu berjalan, maka ruang untuk Ferran praktis akan hilang.

Menariknya, Ferran sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan keinginan untuk pergi. Ia masih ingin bertahan dan membuktikan diri di Barcelona. Namun dalam situasi seperti ini, keputusan sering kali tidak sepenuhnya berada di tangan pemain.

Dari sudut pandang klub, menjual Ferran bisa menjadi langkah strategis. Selain membantu mendanai transfer pemain baru, keputusan ini juga memberi fleksibilitas lebih dalam membangun ulang lini serang yang lebih sesuai dengan visi pelatih.

Sekarang, semuanya bergantung pada bagaimana bursa transfer musim panas nanti berjalan. Apakah Ferran akan benar-benar dilepas, atau justru mendapat kesempatan kedua?

Editor: Hendra
