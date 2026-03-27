Risma Azzah Fatin
27 Maret 2026, 17.00 WIB

Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool, MLS dan Arab Saudi Bersaing Perebutkan Masa Depannya

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Masa depan pemain asal Mesir Mohamed Salah menjadi sorotan setelah dipastikan akan meninggalkan Liverpool FC.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (27/3), Keputusan tersebut menandai berakhirnya era panjang yang penuh prestasi di Anfield. Situasi ini memicu berbagai spekulasi mengenai klub tujuan berikutnya.

Selama hampir satu dekade, Salah menjadi salah satu pemain kunci Liverpool dengan catatan gol yang impresif.

Salah berhasil mencetak ratusan gol dan mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bagi klub. Kontribusinya menjadikannya sebagai salah satu legenda modern dalam sejarah Liverpool.

Kepergiannya membuka peluang bagi sejumlah liga besar dunia untuk merekrutnya. Dua destinasi utama yang mencuat adalah Major League Soccer dan Saudi Pro League. Kedua liga tersebut dilaporkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain.

Liga Arab Saudi disebut menawarkan nilai kontrak yang sangat besar untuk menarik Salah. Klub-klub seperti Al Hilal dan Al Ittihad dikabarkan menunjukkan minat serius. Tawaran finansial yang tinggi menjadi salah satu faktor utama dalam persaingan tersebut.

Di sisi lain, MLS juga berambisi mendatangkan Salah guna meningkatkan daya tarik kompetisi mereka.

Kehadiran atlet ternama seperti Lionel Messi sebelumnya telah meningkatkan popularitas liga tersebut secara signifikan. Salah dinilai dapat melanjutkan tren tersebut dengan dampak global yang besar.

Meski demikian, kemungkinan bertahan di Eropa masih terbuka bagi Salah. Beberapa klub besar dilaporkan terus memantau situasinya sambil menunggu keputusan resmi.

Namun, hingga saat ini masa depan Salah masih belum pasti dan menjadi salah satu topik paling menarik di dunia sepak bola.

Editor: Setyo Adi Nugroho
