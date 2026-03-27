Gilang Ardhian Laksono
27 Maret 2026, 21.11 WIB

Thomas Tuchel Minta Trent Alexander-Arnold Terima Keputusan Dicoret dari Timnas Inggris

Real Madrid meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Celta Vigo lewat gol telat Federico Valverde. Namun performa bertahan Trent Alexander-Arnold justru menuai kritik dari para penggemar. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com – Timnas Inggris akan menjalani uji coba menghadapi Uruguay dan Jepang sebagai persiapan terakhir menuju Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel sudah memanggil 35 pemain yang akan bergabung bersama pasukan The Three Lions, namun ada satu pemain yang luput dari daftar pemain eks pelatih Chelsea tersebut.

Trent Alexander-Arnold dipastikan absen di dua laga tersebut, dan hanya bisa menyaksikan aksi rekan senegaranya di jeda internasional kali ini. Pemain Real Madrid tersebut kembali absen dari Timnas Inggris sejak Tuchel mengambil alih tongkat kepelatihan dari Lee Carsley.

Sepanjang era kepelatihan Thomas Tuchel, eks pemain Liverpool ini hanya sekali merasakan tampil mengenakan seragam kebanggaan Timnas Inggris. Alexander-Arnold terakhir kali bermain bersama Inggris pada laga kontra Andorra di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 7 Juni 2025.

Sejak saat itu, ia selalu absen dari panggilan tim nasional, baik akibat cedera maupun memang tidak disertakan dalam daftar pemain. Ia bahkan sama sekali tidak dilirik saat Jarell Quansah terpaksa mundur dari pemusatan latihan akibat cedera.

Tuchel lebih memilih memanggil bek Arsenal, Ben White, sebagai pengganti Quansah dalam daftar pemain untuk dua laga mendatang. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya bagi media dan publik sepak bola Inggris, mengingat Trent dianggap sebagai salah satu talenta terbaik seantero Inggris di posisi bek kanan.

Menanggapi absennya Alexander-Arnold dari timnya, Tuchel akhirnya memberikan komentarnya. Melansir situs Sky Sports, Tuchel menjelaskan kalau ia sudah menjelaskan situasinya secara langsung kepada sang pemain melalui panggilan telepon.

Tuchel juga memilih untuk tidak memberikan alasan di balik tercoretnya Trent kepada awak media. Ia hanya mengatakan kalau keputusan yang diambil murni demi kebutuhan timnya, dan Trent harus menerimanya meskipun terasa sulit bagi sang pemain maupun Tuchel sendiri.

“Kami sudah berbicara melalui telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, dan Trent hanya harus menerimanya. Saya tahu meninggalkannya akan menjadi perbincangan. Ini adalah keputusan yang diambil demi kebutuhan tim, dan ini juga keputusan yang sulit. Mungkin terasa tidak adil, namun ini adalah hal yang harus kami lakukan,” ujar Thomas Tuchel yang dikutip Sky Sports.

Inggris akan menghadapi Uruguay pada Jumat (27/3), dan Jepang pada Selasa (31/3) waktu setempat, sebagai rangkaian laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Harry Kane dan kawan-kawan sendiri tergabung dalam Grup L di Piala Dunia 2026 bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

