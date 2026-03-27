Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
28 Maret 2026, 00.55 WIB

Kalah dalam Laga Persahabatan Kontra Prancis, Ancelotti Tetap Yakin Brasil Mampu Bersaing di Piala Dunia 2026  

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, yakin tim asuhannya akan tampil kompetitif di Piala Dunia 2026. (ig @mrancelotti)

 

JawaPos.com-Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti mengatakan, skuadnya mampu bersaing dengan negara-negara kuat menjelang Piala Dunia 2026 meski kalah 1-2 dari Prancis pada laga persahabatan di Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari WIB.

"Pertandingan hari ini sangat jelas bagi saya, kami bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Saya tidak ragu," ujar Ancelotti dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Juru taktik berkebangsaan Italia itu mengatakan Prancis merupakan tim tangguh dengan deretan pemain berkualitas baik secara fisik maupun taktik. Prancis merupakan juara Piala Dunia 2018 dan finalis Piala Dunia 2022.

Menghadapi lawan seperti Prancis, Ancelotti melanjutkan, Brasil mampu memperlihatkan penampilan kompetitif sepanjang laga. Dia menilai anak-anak asuhnya tampil ngotot dan selalu berupaya melesakkan gol meski akhirnya takluk.

Ancelotti tidak gusar dengan kekalahan karena Brasil pun bermain dengan skuad yang cukup baru dengan beberapa pemain debutan.

"Tim ini cukup baru, dengan pemain yang belum terbiasa bermain bersama. Dalam penguasaan bola, kami harus  lebih padu, dan itu harus kami perbaiki sejak awal. Namun, kami juga harus melihat bahwa kami punya peluang lewat serangan balik, terutama di babak kedua ketika para pemain pengganti masuk dan memberi energi tambahan," kata dia.

Timnas Brasil kalah 1-2 dari Prancis dalam laga persahabatan di Stadion Gilette, Boston, Jumat dini hari WIB. Gol dicetak oleh Gleison Bremer (78'). Sementara dua gol dari tim lawan dicatatkan oleh Kylian Mbappe (32') dan Hugo Ekitike (65').

Laga tersebut menjadi pertemuan pertama kedua tim itu sejak terakhir kali berjumpa pada laga persahabatan tahun 2015. Kala itu laga dimenangkan oleh Brasil dengan skor 3-1 atas Prancis.

Sementara itu, kekalahan terakhir tim Samba dari Prancis terjadi pada 2011 di laga persahabatan dengan skor 0-1. Pada pertandingan persahabatan selanjutnya, Brasil akan bersua Kroasia, Rabu (1/4) pagi WIB, di Amerika Serikat.

Laga-laga itu menjadi bagian dari persiapan Brasil menuju Piala Dunia 2026 yang berlangsung Juni sampai Juli. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore