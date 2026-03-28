Antara
28 Maret 2026, 15.42 WIB

Menang Dramatis 4-3, Jerman dan Swiss Punya Modal Berharga Sebelum Tampil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Jerman meraih kemenangan dramatis 4-3 atas tuan rumah Swiss dalam laga uji coba internasional di St. Jakob-Park pada Sabtu (28/3) dini hari WIB.

Florian Wirtz menjadi bintang kemenangan Die Mannschaft dengan dua gol dan dua assist.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Swiss membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui Dan Ndoye setelah memanfaatkan kesalahan bek Jerman, Nico Schlotterbeck.

Jerman kemudian menyamakan skor lewat sundulan Jonathan Tah. Swiss kembali unggul pada menit ke-41 melalui Breel Embolo yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Jerman.

Namun, tim tamu kembali menyamakan kedudukan tepat sebelum turun minum lewat gol Serge Gnabry, memanfaatkan umpan matang dari Wirtz. Skor menjadi 2-2

Memasuki babak kedua, Wirtz membawa Jerman berbalik unggul 3-2 pada menit ke-61 lewat sepakan melengkung spektakuler dari jarak sekitar 18 meter.

Swiss tidak menyerah dan kembali menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-82 melalui aksi individu Joel Monteiro yang melewati dua pemain bertahan sebelum mencetak gol.

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Wirtz kembali menjadi penentu kemenangan. Pada menit ke-86, dia mencetak gol keduanya lewat tembakan melengkung dari tepi kotak penalti yang membuat kiper Gregor Kobel terpaku, sekaligus memastikan kemenangan 4-3 untuk Jerman.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Jerman yang tergabung di Grup E Piala Dunia bersama Ekuador, Curacao, dan Pantai Gading.

Sementara itu, Swiss yang berada di Grup B bersama Qatar, Kanada, dan pemenang playoff juga terus mematangkan persiapan mereka menuju turnamen tersebut.

Susunan Pemain

Swiss (4-3-3): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Fabian Rieder, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas

Jerman (4-2-3-1): Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, David Raum; Angelo Stiller, Leon Goretzka; Leroy Sane, Florian Wirtz, Serge Gnabry; Kai Havertz.

Editor: Edi Yulianto
