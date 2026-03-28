Bramasta JP
28 Maret 2026, 18.36 WIB

Jelang Piala Dunia 2026, Timnas Argentina Kehilangan Joaquin Panichelli karena Cedera ACL

Joaquin Panichelli saat berlatih bersama timnas Argentina. (X/@AFASeleccion) - Image

Joaquin Panichelli saat berlatih bersama timnas Argentina. (X/@AFASeleccion)

JawaPos.com – Timnas Argentina harus kehilangan striker yang lagi naik daun, Joaquin Panichelli, setelah mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) kanan. Cedera itu membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 dan absen hingga akhir musim 2025/2026 bersama klubnya, Strasbourg.

"Tes yang dilakukan pada penyerang Joaquín Panichelli mengonfirmasi robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) di lutut kanannya. Tetap kuat, Joaco! Kami bersamamu," demikian pernyataan dalam laporan medis yang dirilis pada Jumat (27/3) di akun X tim nasional Argentina.

Panichelli, yang memimpin klasemen pencetak gol terbanyak di Liga Prancis dengan total 16 gol, akan membutuhkan operasi dan diperkirakan akan absen selama enam hingga delapan bulan ke depan.

Cedera tersebut terjadi selama sesi latihan tim nasional Argentina pada Kamis (26/3), yang diadakan sebagai persiapan untuk pertandingan persahabatan melawan Mauritania di Buenos Aires.

Panichelli, yang siap bersaing untuk mendapatkan satu tempat sebagai ujung tombak utama anak asuhan Lionel Scaloni di skuad final Piala Dunia 2026, meninggalkan lapangan latihan sambil menangis.

Sebelum pertandingan, para pemain Argentina mengenakan jersey yang bertuliskan pesan dukungan untuk Panichelli yang harus mengubur mimpi untuk pertama kalinya tampil digelaran akbar antarnegara musim panas nanti.

"Kehilangan (Joaquin) Panichelli karena mengalami cedera ACL (sebelum pertandingan persahabatan) sangat menyakitkan," ujar kiper Argentina Emiliano Martinez setelah kemenangan 2–1 atas Mauritania.

Panichelli, yang melakukan debutnya untuk La Albiceleste pada November 2025 selama kemenangan persahabatan 2 0 atas Angola, sebelumnya pernah mengalami cedera yang sama pada kaki kanannya pada 2024. Cedera kambuhan itu membuatnya harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia tahun ini.

