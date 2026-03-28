Angel Di Maria Ancam Perkarakan Wartawan Karena Tulis Pertengkaran Palsu dengan Istri

JawaPos.com - Mantan winger timnas Argentina, Angel Di Maria, marah-marah di akun media sosial X kemarin (27/3). Eks pemain Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, dan SL Benfica yang kini membela klub Argentina, Rosario Central, berusia 38 tahun tersebut mengancam akan memperkarakan seorang jurnalis. Di Maria menganggap wartawan tersebut menyebarkan serangkaian kebohongan tentang kehidupan pribadinya.

Seperti dilansir dari Todo Noticias, Di Maria tidak terima dengan tulisan jurnalis tersebut bahwa antara dia dan istrinya, Jorgelina Cardoso, terlibat konflik di kediaman mereka di Funes Hills, Rosario. Dalam tulisan tersebut, Jorgelina disebutkan berteriak keras dari dalam rumah karena beberapa model masuk tanpa sepengetahuannya. Para tetangga diklaim tidak bisa menenangkannya.