Xabi Alonso Masuk Radar Liverpool untuk Gantikan Arne Slot di Kursi Pelatih Musim Depan

JawaPos.com - Situasi di Liverpool FC saat ini disebut tidak ideal bagi pelatih Arne Slot. Tekanan meningkat seiring hasil kurang memuaskan yang diraih tim dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kondisi ini memunculkan spekulasi terkait masa depan Slot di kursi kepelatihan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (28/3), Di tengah ketidakpastian tersebut, nama Xabi Alonso mencuat sebagai kandidat kuat pengganti.

Pelatih asal Spanyol itu dinilai memiliki rekam jejak impresif bersama Bayer Leverkusen. Selain itu, statusnya sebagai mantan pemain Liverpool menjadi nilai tambah tersendiri.

Ketertarikan Liverpool terhadap Alonso bukanlah hal baru dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, klub juga sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya sebelum akhirnya menunjuk Slot. Namun, saat itu Alonso memilih melanjutkan kariernya di Real Madrid.

Pihak manajemen Liverpool disebut masih menjalin komunikasi dengan perwakilan Alonso hingga saat ini.

Agen Alonso bahkan pernah menyebut Liverpool sebagai destinasi potensial bagi kliennya. Hal ini memperkuat peluang terjadinya kesepakatan di masa mendatang.

Meski demikian, Alonso dikabarkan memiliki syarat khusus sebelum menerima tawaran tersebut. Ia menginginkan kendali penuh atas perencanaan olahraga dan pembangunan skuad tim.

Situasi ini dinilai bisa lebih mudah terwujud jika terjadi perubahan besar dalam komposisi pemain, termasuk potensi kepergian Mohamed Salah.

Alonso disebut tidak akan terburu-buru mengambil keputusan dalam waktu dekat. Ia lebih memilih untuk memulai proyek baru pada awal musim panas agar dapat merancang tim secara menyeluruh.