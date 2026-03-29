Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 15.55 WIB

Florian Wirtz Bersinar Bawa Jerman Sukses Kalahkan Swiss dengan Skor 4-3

Florian Wirtz (Instagram @dfb_team)

JawaPos.com – Pemain muda Florian Wirtz tampil gemilang saat Timnas Jerman mengalahkan Timnas Swiss dalam laga persahabatan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (28/3), Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Jerman. Wirtz menjadi sosok kunci dengan kontribusi langsung pada seluruh gol timnya.

Dalam pertandingan tersebut, Wirtz mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Penampilannya membantu tim asuhan Julian Nagelsmann bangkit setelah sempat tertinggal di babak pertama.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan kualitas Wirtz sebagai pemain kreatif dan produktif di lini serang.

Wirtz mengakui bahwa laga melawan Swiss menjadi penampilan terbaiknya bersama tim nasional sejauh ini. Ia menilai kontribusi empat keterlibatan gol menjadi pencapaian yang signifikan dalam karier internasionalnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang meningkat dari pemain berusia muda tersebut.

Secara statistik, Wirtz menunjukkan konsistensi performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia mencatat enam keterlibatan gol dalam dua laga internasional terakhir.

Catatan ini menegaskan perannya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Jerman saat ini.

Meski tampil impresif, Wirtz mengakui bahwa salah satu golnya terjadi tanpa unsur kesengajaan. Ia menjelaskan bahwa tendangan pertamanya tidak sepenuhnya sesuai rencana. Namun tetap menghasilkan gol. 

Sementara itu, gol keduanya disebut sebagai hasil eksekusi yang sesuai dengan keinginannya.

Pelatih Julian Nagelsmann tetap memberikan evaluasi terhadap performa tim secara keseluruhan. Ia menilai lini serang Jerman tampil efektif, tetapi pertahanan masih perlu diperbaiki.

Meski demikian, kemenangan atas Swiss dianggap pantas diraih berkat dominasi peluang yang diciptakan sepanjang pertandingan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
