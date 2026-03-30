Mantan Striker Tottenham Hotspur Jermain Defoe Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Klub Non-Liga di Inggris

JawaPos.com – Mantan striker Tottenham Hotspur, Jermain Defoe, untuk pertama kalinya menandai jejaknya di dunia kepelatihan setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih klub non-liga. Dikutip dari situs berita Daily Mail, Defoe secara resmi ditunjuk sebagai pelatih baru yang dipercaya untuk memimpin klub non-liga di Inggris yaitu Woking pada Minggu (29/3) lalu.

“Klub Sepak Bola Woking dengan senang hati mengumumkan penunjukan Jermain Defoe sebagai pelatih baru klub,” demikian bunyi pernyataan resmi Woking melalui situs mereka.

Kepala Komisaris Woking yaitu Todd Johnson mengatakan bahwa Defoe merupakan orang yang tepat untuk dapat membawa Woking berada dalam jalur menuju arah kemajuan klub.

“Kami percaya bahwa Jermain (Defoe) adalah orang yang tepat untuk membangun fondasi yang kuat dan membantu membawa kami maju dalam fase selanjutnya,” kata Johnson.

Defoe juga memberikan pernyataan langsung mengenai penunjukkan dirinya setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Woking untuk menandai perjalanan kepelatihannya pertama kali.

“Woking adalah klub bersejarah dengan potensi besar, dan saya senang menjadi bagian dari proyek yang menarik ini. Saya tidak sabar untuk segera memulai (tugas ini),” kata Defoe.

Pelatih berusia 43 tahun tersebut diketahui memiliki pengalaman melatih yang terbatas, tetapi bertekad untuk menjadi pelatih setelah memutuskan pensiun sebagai pemain pada 2022 lalu.

Defoe sempat mengisi posisi sebagai pelatih sementara Rangers saat masih menjadi pemain di klub tersebut pada 2021, dan turut membantu staf kepelatihan Steven Gerrard saat itu.

Pada Agustus 2022, Defoe mengambil peran sebagai pelatih akademi tim U-18 di Tottenham Hotspur, sebelum pergi dua tahun kemudian untuk memilih fokus pada karier kepelatihannya.

Woking saat ini berkompetisi di divisi kelima sepak bola Inggris dan menempati posisi ke-11 klasemen Liga Nasional 2025/26 dengan harapan yang tipis untuk lolos ke babak play-off.

Defoe diketahui menggantikan pelatih-pelatih Woking sebelumnya seperti Neal Ardley dan asisten pelatih Simmon Bassey yang dipecat oleh klub tersebut pada awal Januari 2026 ini.

Ia akan sepenuhnya didukung oleh Asisten Pelatih Paul Bracewell yang memiliki pengalaman luas dalam melatih klub-klub di Liga Primer Inggris seperti Fulham dan juga Sunderland.