M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.37 WIB

Media Jerman Kritik Nick Woltemade yang Tampil Kurang Meyakinkan dalam Kemenangan Tipis Melawan Ghana

Selebrasi Nick Woltemade setelah cetak gol lawan Luksemburg. (Dok. DFB Team)

JawaPos.com - Nick Woltemade kembali mendapat sorotan setelah tampil sebagai starter saat Jerman mengalahkan Ghana 2-1 dalam laga persahabatan di Stuttgart.

Striker Newcastle United itu dipercaya memimpin lini depan Jerman, tetapi gagal mencetak gol untuk kedua kalinya selama jeda internasional kali ini. 

Melansir Geordie Boot Boys, sebelumnya, Woltemade juga belum mampu mencatatkan namanya di papan skor saat tampil dari bangku cadangan.

Masalahnya, dua rival utamanya di lini depan justru tampil lebih meyakinkan.

Kai Havertz dan Deniz Undav, yang sama-sama bersaing dengan Woltemade untuk memperebutkan tempat di starting XI Jerman, berhasil mencetak gol kemenangan atas Ghana. Situasi itu tentu membuat posisi Woltemade semakin sulit.

Bahkan, laporan dari Jerman menyebut para pendukung tuan rumah sempat meneriakkan nama Undav agar dimainkan. Meski begitu, situasi tersebut cukup bisa dimaklumi karena Undav merupakan pemain Stuttgart, klub yang berbasis di kota tempat pertandingan berlangsung.

Media Jerman pun cukup keras dalam menilai penampilan Woltemade.

BILD menulis: “Situasi tidak berjalan begitu baik bagi pengganti Havertz dan saingan Undav di posisi striker, Woltemade.”

“Mantan pemain Stuttgart itu gagal memanfaatkan peluang emasnya di menit ke-4, tendangan rendahnya melenceng tipis dari tiang kiri. Pakar ARD [TV Jerman] Bastian Schweinsteiger mengomentari peluang tersebut: “Dia seharusnya mencetak gol.”

Sportschau memberikan penilaian yang sedikit lebih seimbang. Mereka menilai Woltemade sebenarnya cukup membantu permainan tim, tetapi tetap gagal menunjukkan ketajamannya di depan gawang.

“Pertandingan itu merupakan cerminan dari situasi Nick Woltemade saat ini. Setiap kali ia mendapatkan bola di sepertiga lapangan serang, Jerman tampak berbahaya.”

"Pemain Newcastle United itu merupakan aset nyata dalam permainan kombinasi tim, memiliki ide-ide hebat, menciptakan peluang, tetapi kemudian menyia-nyiakannya dan juga kurang beruntung dalam satu atau dua situasi. Seorang pemain sekaliber dia, terlepas dari usianya, harus memanfaatkan salah satu peluang emasnya jika ingin menjadi starter reguler di Piala Dunia.”

