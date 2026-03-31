Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia Cari Hiburan Lawan Vietnam

JawaPos.com - Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027 matchday terakhir akan digelar pada Selasa (31/3). Dua tim ASEAN akan menentukan nasib kelolosan mereka di laga kali ini, sementara Malaysia akan mencari penghiburan saat bersua Vietnam.

Thailand dan Filipina menjadi dua negara Asia Tenggara yang berpotensi menyusul Indonesia, Singapura, dan Vietnam untuk tampil di Piala Asia 2027. Thailand yang berada di posisi kedua klasemen Grup D akan menghadapi pesaing langsung sekaligus pemuncak klasemen, Turkmenistan. Kedua tim memiliki poin yang sama (12), namun Chanatip Songkrasin dan rekan kalah head-to-head dengan sang lawan.

Filipina juga akan menentukan nasibnya pada hari ini dengan menghadapi tuan rumah Tajikistan. Kedua tim memiliki poin sama (13), namun The Azkals kalah dalam selisih gol sehingga duduk di peringkat dua klasemen Grup A.

Sementara itu, duel sesama negara ASEAN akan tersaji saat Vietnam menjamu Malaysia di Stadion Thieng Truong, Namh Dinh. Sayangnya, laga ini tidak akan menentukan nasib kedua tim, dengan sang tuan rumah sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Sedangkan Harimau Malaya harus mengubur mimpi.

Kepastian lolosnya The Golden Star tidak lepas dari sanksi AFC terkait pemalsuan dokumen tujuh pemain yang berbuntut pada pembatalan dua kemenangan Malaysia di Kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam dan Nepal. Kedua pertandingan tersebut dinyatakan berakhir dengan skor 3-0 untuk kekalahan Malaysia.

Menghadapi Vietnam, Malaysia pun hanya sekadar mencari penghiburan dengan berusaha meraih kemenangan untuk menambah jumlah poin di perhitungan ranking FIFA.

Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027 Negara ASEAN

Grup A

17.30 WIB: Timor Leste vs Maladewa

21.00 WIB: Tajikistan vs Filipina

Grup B

19.30 WIB: Bhutan vs Brunei