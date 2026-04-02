Arne Slot Senang! Alexander Isak Kembali Berlatih Bareng Liverpool Usai Absen Cedera

JawaPos.com - Arne Slot merasa senang setelah Alexander Isak telah mengikuti latihan pada hari Kamis (2/4). Penyerang andalan Liverpool itu sudah absen sejak Desember karena menjalani pemulihan dari cedera pergelangan kaki.

Cedera tersebut dialaminya saat proses mencetak gol untuk Liverpool melawan Tottenham Hotspur. Alexander Isak telah menjalani operasi yang membuatnya melewatkan banyak pertandingan bersama klub dan tim nasional Swedia.

Menyikapi kembalinya Alexander Isak, Arne Slot menilai hal tersebut sangat baik bagi Liverpool. Sang pelatih juga tidak sabar untuk kembali melihat kehebatan penyerang anyarnya itu.

“Jika Anda telah bekerja sangat keras selama tiga, empat bulan atau sesuatu seperti itu dan kemudian kembali ke pelatihan tim, itu sangat bagus untuk semua orang. Jadi Alex, dalam pengertian itu, berada di tempat yang baik," kata Arne Slot yang dikutip laman resmi Liverpool, Kamis (2/4).

“Tentu saja ini baru sesi pertamanya, setelah tiga atau empat bulan [keluar], dengan tim tetapi bagus untuk memilikinya kembali karena kita semua tahu siapa yang kami tandatangani dan kami telah menandatangani striker yang luar biasa," jelas pelatih asal Belanda tersebut.

Liverpool memang sedang membutuhkan penyerang andalannya untuk menjebol gawang lawan. Untuk itu, bagi Arne Slot, melihat Alexander Isak kembali berlatih adalah sebuah keuntungan.

"Jadi untuk memilikinya lagi di tim yang biasanya menghasilkan cukup banyak peluang — dan mungkin tidak segera dari saat pertama dia bisa memulai — tetapi memilikinya kembali selama dua bulan terakhir, saya pikir, sangat membantu bagi kami," pungkas Arne Slot.