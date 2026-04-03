Gaji Onana Kembali Naik, Manchester United Justru Dipusingkan Masa Depan Sang Kiper

JawaPos.com - Situasi tak biasa tengah dialami Manchester United terkait masa depan kiper mereka, Andre Onana. Meski saat ini tidak bermain di Old Trafford karena status pinjaman, Onana justru berpeluang mendapatkan kenaikan gaji pada musim depan.

Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan. United musim ini tampil cukup solid di Premier League dan berada di jalur menuju zona Liga Champions.

Jika target tersebut tercapai, klausul dalam kontrak pemain otomatis mengembalikan gaji mereka ke nominal awal setelah sebelumnya sempat dipotong.

Seperti diketahui, skuad Setan Merah mengalami pemangkasan gaji sekitar 25 persen akibat gagal tampil di Liga Champions musim sebelumnya.

Dengan potensi kembali ke kompetisi elite Eropa, struktur gaji pun ikut menyesuaikan, termasuk untuk pemain yang sedang dipinjamkan seperti Onana.

Di satu sisi, hal ini tentu menguntungkan sang pemain. Namun di sisi lain, situasi tersebut justru menjadi tantangan bagi manajemen klub.

Gaji tinggi membuat opsi penjualan atau peminjaman ulang menjadi lebih rumit, karena tidak semua klub mampu menanggung beban tersebut.

Saat ini, Onana masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2028. United kabarnya tetap membuka peluang untuk melepas sang kiper, namun dengan harga yang tidak terlalu tinggi demi menghindari kerugian finansial.