Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 18.56 WIB

Gaji Onana Kembali Naik, Manchester United Justru Dipusingkan Masa Depan Sang Kiper

Andre Onana saat memperkuat Trabzonspor. (Instagram @smtyalcinphoto)

JawaPos.com - Situasi tak biasa tengah dialami Manchester United terkait masa depan kiper mereka, Andre Onana. Meski saat ini tidak bermain di Old Trafford karena status pinjaman, Onana justru berpeluang mendapatkan kenaikan gaji pada musim depan.

Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan. United musim ini tampil cukup solid di Premier League dan berada di jalur menuju zona Liga Champions.

Jika target tersebut tercapai, klausul dalam kontrak pemain otomatis mengembalikan gaji mereka ke nominal awal setelah sebelumnya sempat dipotong.

Seperti diketahui, skuad Setan Merah mengalami pemangkasan gaji sekitar 25 persen akibat gagal tampil di Liga Champions musim sebelumnya.

Dengan potensi kembali ke kompetisi elite Eropa, struktur gaji pun ikut menyesuaikan, termasuk untuk pemain yang sedang dipinjamkan seperti Onana.

Di satu sisi, hal ini tentu menguntungkan sang pemain. Namun di sisi lain, situasi tersebut justru menjadi tantangan bagi manajemen klub.

Gaji tinggi membuat opsi penjualan atau peminjaman ulang menjadi lebih rumit, karena tidak semua klub mampu menanggung beban tersebut.

Saat ini, Onana masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2028. United kabarnya tetap membuka peluang untuk melepas sang kiper, namun dengan harga yang tidak terlalu tinggi demi menghindari kerugian finansial.

Menariknya, Onana sendiri disebut tidak ingin buru-buru hengkang. Ia masih memiliki ambisi untuk kembali ke tim utama dan bersaing memperebutkan posisi kiper nomor satu.
Apalagi, peluang tampil di Liga Champions menjadi daya tarik yang sulit diabaikan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Mantan Kapten Manchester United Antonio Valencia Kembali Merumput dan Gabung Tim Divisi 9 Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Mantan Kapten Manchester United Antonio Valencia Kembali Merumput dan Gabung Tim Divisi 9 Inggris

06 April 2026, 21.49 WIB

Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions

03 April 2026, 19.04 WIB

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

01 April 2026, 16.30 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

