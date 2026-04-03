Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 19.04 WIB

Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions

Pelatih Manchester United Michael Carrick.(Dok. Manchester United) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick.(Dok. Manchester United)

 

JawaPos.com - Manchester United mulai menunjukkan arah yang jelas di penghujung musim setelah menjalani periode tidak stabil di awal tahun. 

Di bawah arahan Michael Carrick, performa tim perlahan membaik dan kini membuka peluang besar untuk kembali tampil di Liga Champions musim depan.

Situasi ini terasa berbeda dibandingkan awal Januari lalu. Saat itu, klub baru saja melakukan pergantian pelatih dan sempat memunculkan keraguan soal arah tim. 

Meski demikian, manajemen tetap memasang target tinggi, yakni mengamankan tiket ke kompetisi elit Eropa.

Ketika Carrick mulai mengambil alih tim, posisi Manchester United sebenarnya tidak terlalu buruk. Mereka masih bersaing di papan tengah atas, meski beberapa hasil kurang maksimal sempat menahan laju tim. 

Hasil imbang melawan tim-tim papan bawah menjadi salah satu sorotan yang membuat performa mereka diragukan.

Namun, perlahan Carrick mampu mengubah situasi. Tanpa banyak eksperimen, ia memilih pendekatan sederhana dengan menata ulang keseimbangan tim. 

Perubahan formasi menjadi salah satu langkah awal, diikuti dengan penempatan pemain pada posisi yang lebih efektif.

Peran lini tengah menjadi salah satu kunci. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Manchester United mampu tampil lebih stabil, baik saat menyerang maupun bertahan. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Counter Real Madrid Pulih dari Cedera, Harry Kane Siap Tampil - Image
Sepak Bola Dunia

Counter Real Madrid Pulih dari Cedera, Harry Kane Siap Tampil

06 April 2026, 20.46 WIB

Ferland Mendy Belum Fit saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen - Image
Sepak Bola Dunia

Ferland Mendy Belum Fit saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

06 April 2026, 19.09 WIB

Jelang Lawan Bayern Munchen, Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Berencana Cadangkan Tiga Pemain Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Lawan Bayern Munchen, Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Berencana Cadangkan Tiga Pemain Ini

06 April 2026, 18.39 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

