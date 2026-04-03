Sentuhan Michael Carrick Bikin Manchester United Kian Dekat ke Zona Liga Champions

JawaPos.com - Manchester United mulai menunjukkan arah yang jelas di penghujung musim setelah menjalani periode tidak stabil di awal tahun.

Di bawah arahan Michael Carrick, performa tim perlahan membaik dan kini membuka peluang besar untuk kembali tampil di Liga Champions musim depan.

Situasi ini terasa berbeda dibandingkan awal Januari lalu. Saat itu, klub baru saja melakukan pergantian pelatih dan sempat memunculkan keraguan soal arah tim.

Meski demikian, manajemen tetap memasang target tinggi, yakni mengamankan tiket ke kompetisi elit Eropa.

Ketika Carrick mulai mengambil alih tim, posisi Manchester United sebenarnya tidak terlalu buruk. Mereka masih bersaing di papan tengah atas, meski beberapa hasil kurang maksimal sempat menahan laju tim.

Hasil imbang melawan tim-tim papan bawah menjadi salah satu sorotan yang membuat performa mereka diragukan.

Namun, perlahan Carrick mampu mengubah situasi. Tanpa banyak eksperimen, ia memilih pendekatan sederhana dengan menata ulang keseimbangan tim.

Perubahan formasi menjadi salah satu langkah awal, diikuti dengan penempatan pemain pada posisi yang lebih efektif.